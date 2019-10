Jeseni ne odpada samo listje, ampak tudi lasje

Človek ima na glavi od 100 do 130 tisoč las. Normalno je, da nam izpade med 100 in 150 las dnevno. Redčenje lasišča in izpadanje las sta dve različni tegobi. Z izpadanjem las se srečujejo tako moški kot ženske, vzroki pa so različni. Ne glede na spol, pa se pojavi razlika v gostoti las med mladostno dobo in zrelo starostjo. Večkrat lahko slišimo starejše ljudi reči: “Ko sem bil/a mlada, sem imel/a pa tako goste lase.”

Redčenje lasišča (plešenje)pomeni, da dlačni mešički ne odmrejo, postajajo pa čedalje manjši, dlačica je vse drobnejša in svetlejša. Tu je opazen vpliv genetike. Kadar pa govorimo o odmiranju dlačnih mešičkov, je v ozadju najpogosteje avtoimuno obolenje ali kakšen vnetni proces. V takšnih primerih je potrebno čim prešnje zdravljenje, saj odmrlih dlačnih mešičkov ni možno oživiti. Tako plešenje zajema manj kot 10 odstotkov vseh oblik izpadanja las. Ženske po porodu nekaj mesecev izgubljajo lase, kar je poznano kot poporodno izpadanje las in je popolnoma normalen in začasen pojav. Nastane zaradi upadanja ravni estrogena. Obenem je izpadanje las lahko tudi posledica hormonskih sprememb (uporaba kontracepcijskih tablet, težave s ščitnico, sladkorna bolezen, hitro hujšanje ipd.) ali stresnih življenjskih dogodkov (izguba službe, ločitev, smrt v ožjem krogu …). Ko se situacije umirijo, se lasni mešički znova okrepijo in lasje začnejo ponovno rasti. V takšnih primerih govorimo o tegobah prehodnega značaja. Intenzivna nega za spodbujanje rasti las občutno izboljša strukturo las, povečuje njihovo gostoto in moč, ima regeneracijske učinke, odpravlja lomljenje las, aktivira lasne korenine in lasem nudi hidratacijo ter hranila. Uporaba je enostavna, hitra in učinkovita. Potrebna pa je dosledna izvedba pri uporabi izdelkov. Več informacij in rešitev lahko najdete na Ludadu.com. Za koristno dopolnitev tretmaja, priporočamo, da se izogibate pričeskam ki vlečejo ali obremenjujejo vaše lase. Sem sodijo kite, ostro počesani/zategnjeni lasje, kodranje ali likanje las. Tudi česanju mokrih las se je dobro izogniti, saj se lasje v fazi izpadanja radi lomijo. Zato, da bodo vaši lasje še bolj okrepljeni, se priporoča tudi uživanje svežega sadja in zelenjave, bogate z antioksidanti, vitamini in flavonoidi. Zadostna količina spanja in učinkovito obvladovanje stresa pa sta še nadgradnja, ki se ne bo odrazila zgolj na laseh, temveč tudi v splošnem boljšem počutju. Za tem pa vsi stremimo, kajne? Naročnik oglasa je Sojer d.o.o.