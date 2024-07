Jeseni novost v šolah: obvezni prvi tuji jezik tudi za prvošolce

Morje, taborjenje, lenarjenje in igranje, to pa so stvari, ki se jih v naslednjih dveh mesecih najbolj veselijo osnovnošolci in dijaki, za katere so se danes začele težko pričakovane poletne počitnice. Skupno je spričevala prejelo okoli 200.000 osnovnošolcev in še okoli 81.000 dijakov po Sloveniji. Kaj pa bodo učenci v prihajajočih prostih dneh pogrešali in kakšne spremembe se obetajo jeseni? Ena od njih je, da bodo vsi prvošolci v naslednjem šolskem imeli kot obvezni predmet tudi prvi tuji jezik.