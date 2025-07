Jeseni pravica do dolgotrajne oskrbe, odgovorne so občine

Kot je pojasnil, vzpostavitev informacijskega sistema poteka dvofazno. Za pravico do oskrbovalca družinskega člana so ga že razvili in deluje, za razvoj celostnega sistema dolgotrajne oskrbe pa so izbrali drugega izvajalca, s katerim dejavno sodelujejo. Pričakuje, da bo informacijski sistem zaživel v prihodnjih mesecih, do septembra pa zagotovo.

Poudaril je, da informacijski sistem po zakonu ni pogoj za izdajo odločb, ampak je orodje, ki pomaga izdajati odločbe. "Celoten tok informacijskega sistema tudi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije razvijamo vzporedno in skupaj. Ko bomo prišli do točke izdaje odločb, bo pripravljen tako za izplačilo kot tudi za izdajo odločbe," je prepričan.

Ob tem pripravljajo celoten sistem informatizacije dolgotrajne oskrbe. Gre za širši projekt, ki bo potekal do leta 2028. Takrat bodo vsi izvajalci in drugi deležniki na področju dolgotrajne oskrbe vključeni v isti sistem, je dodal.

Prva pravica po zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki se je začela izvajati z januarjem lani, je bil oskrbovalec družinskega člana. Teh je zdaj po ministrovih besedah že več kot 1600. Centri za socialno delo pa so za pravico do dolgotrajne oskrbe na domu, ki se je začela izvajati s 1. julijem, do zdaj prejeli približno tisoč vlog.

V Domu Danice Vogrinec Maribor menijo, da je lažje tistim izvajalcem, ki so na podoben način delali že prej. Tako so v tem mariborskemu domu starejših k sodelovanju že pred časom na podlagi izkušenj iz tujine pritegnili k sodelovanju laične pomočnike in vzpostavili medgeneracijska središča, tako da imajo zdaj pri izvajanju pravice do dolgotrajne oskrbe na domu manj težav, je povedal direktor doma Marko Slavič.

Lažje je tudi Centru za socialno delo Posavje. Vključeni so bili namreč v pilotni projekt, tako da izvajanje pravice do dolgotrajne oskrbe zanje ni bila novost, je povedala direktorica centra Marina Novak Rabzelj.

Za pravico do dolgotrajne oskrbe na domu so prejeli 100 vlog, še dve vlogi pa sta bili za e-oskrbo. Svetovalke zdaj ugotavljajo upravičenost vlagateljev do pravice. V centru ocenjujejo, da bo do nove pravice upravičenih približno 70 odstotkov prejemnikov pomoči na domu.