Jeseni spremembe glede romske problematike, rešitev za nasilnega učenca še ni

Sam se je na sestanku zavzel za konkretne sankcije zoper nasilneža in za to, da se rešitev glede njegovega nadaljnjega šolanja najde čim prej. Sam ocenjuje, da obstajajo vsi vzvodi, da se ga da v vzgojni zavod.

Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Janja Zupančič je zagotovila, da postopki iskanja primerne rešitve intenzivno tečejo, pri čemer ministrstvo skupaj s šolo in inšpektoratom išče rešitve, ki so skladne z zakonodajo in so tudi najboljše v danem položaju.

Zakonodaja sicer v takih primerih po oceni državne sekretarke ponuja veliko možnosti, pri čemer pa je treba najti takšno rešitev, da se bo učencu zagotovilo obvezno šolanje, hkrati pa tudi varnost ostalim in tudi njemu. Kakšna bi lahko bila ta rešitev, ni povedala, je pa zagotovila, da jo intenzivno iščejo. "Prosim za malo potrpežljivosti, dan, dva, tri, da določene stvari, ki se zdaj dogajajo, ko mi tukaj stojimo, speljemo do tam, da vam bomo lahko to povedali," je odgovorila na vprašanje, kakšna bi bila po njenem mnenju najprimernejša rešitev.