Jeseni z ljubljanskega letališča tudi na Tenerife

Latvijski letalski prevoznik airBaltic je v minuli zimski sezoni z letališča Brnik vzpostavil redno povezavo do otoka Gran Canaria, ki je poleg Tenerifa del španskih Kanarskih otokov.
AirBaltic sicer že nekaj časa leti iz Ljubljane tudi v latvijsko prestolnico Rigo.
Kmalu tudi v Rim?
Ministrstvo za infrastrukturo je pred dnevi sporočilo, da je na desetem javnem razpisu za večjo letalsko povezljivost Slovenije prejelo štiri prijave. Po poročanju portala Ex-yu aviation naj bi bil med štirimi prijavljenimi kandidati tudi italijanski prevoznik ITA Airways. Ta naj bi načrtoval vzpostavitev direktne povezave med Rimom in Ljubljano.
Letališče Jožeta Pučnika je imelo nazadnje direktno povezavo z Rimom pred skoraj dvema desetletjema, ko je Adria Airways opravljala sezonske polete med obema prestolnicama.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.