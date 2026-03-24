Slovenija

Jeseni z ljubljanskega letališča tudi na Tenerife

Ljubljana, 24. 03. 2026 15.28 pred 45 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Tenerife

Letalski prevoznik airBaltic bo jeseni vzpostavil novo direktno povezavo z ljubljanskega letališča. Od 30. oktobra dalje bo po novem dvakrat tedensko letel med Ljubljano in priljubljenim španskim otokom Tenerife.

Latvijski letalski prevoznik airBaltic je v minuli zimski sezoni z letališča Brnik vzpostavil redno povezavo do otoka Gran Canaria, ki je poleg Tenerifa del španskih Kanarskih otokov.

AirBaltic sicer že nekaj časa leti iz Ljubljane tudi v latvijsko prestolnico Rigo.

FOTO: Shutterstock

Kmalu tudi v Rim?

Ministrstvo za infrastrukturo je pred dnevi sporočilo, da je na desetem javnem razpisu za večjo letalsko povezljivost Slovenije prejelo štiri prijave. Po poročanju portala Ex-yu aviation naj bi bil med štirimi prijavljenimi kandidati tudi italijanski prevoznik ITA Airways. Ta naj bi načrtoval vzpostavitev direktne povezave med Rimom in Ljubljano.

Letališče Jožeta Pučnika je imelo nazadnje direktno povezavo z Rimom pred skoraj dvema desetletjema, ko je Adria Airways opravljala sezonske polete med obema prestolnicama.

bibaleze
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
zadovoljna
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
vizita
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
cekin
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
moskisvet
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
dominvrt
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
okusno
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
voyo
Rocky 1
