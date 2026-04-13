Pred vrati turistična sezona, Jesenice pa gradbišče

Od konca marca je zaradi sanacije nadvoza in mostu zaprt avtocestni priključek Jesenice zahod - Hrušica, kot glavni obvoz pa je Dars označil izvoza Lesce in Jesenice vzhod, kar povzroča prometne zastoje skozi mesto. "Glede na vse investicije, ki se izvajajo, in glede na zaporo priključka Hrušica so razmere kaotične. Na to smo opozarjali, se na to pripravljali, ampak očitno premalo, da bi se izognili vsej pločevini, ki se vije skozi Jesenice," je povedal jeseniški župan Peter Bohinec.

Največje težave so bile med turistično močnimi velikonočnimi prazniki. Zato so prejšnji teden naslovili dopis na ministrstvo za infrastrukturo, da bi bolje označili obvoz preko mejnega platoja Karavanke. Tega trenutno večinoma uporabljajo le tisti, ki območje poznajo, na Jesenicah pa si želijo, da bi ga uporabljalo čim več voznikov, s čimer bi zmanjšali prometni kaos skozi Jesenice.

Kot je pojasnil župan, se pot čez mejni plato Karavanke lahko uporablja, ampak prihaja do zmede, saj se že pred Lescami voznike proti Kranjski Gori opozarja na obvoz preko izvoza Lesce.