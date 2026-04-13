Slovenija

Pred vrati turistična sezona, Jesenice pa gradbišče

Jesenice, 13. 04. 2026 13.37 pred 18 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA U.Z.
Zapora priključka Hrušica

Na Jesenicah že vrsto let opozarjajo na prometne zamaške skozi mesto, ki so najhujši v času turistične sezone, ko tranzitni potniki zaradi kolon pred predorom Karavanke iščejo hitrejše poti. V zadnjem času se je situacija dodatno poslabšala zaradi prenove železniške postaje in sedaj še zapore avtocestnega izvoza Hrušica. "Jesenice so trenutno res veliko gradbišče, pri čemer me skrbi varnostni vidik," opozarja župan. Ministrstvo poziva, naj bolje označi obvoz preko mejnega platoja Karavanke.

Od konca marca je zaradi sanacije nadvoza in mostu zaprt avtocestni priključek Jesenice zahod - Hrušica, kot glavni obvoz pa je Dars označil izvoza Lesce in Jesenice vzhod, kar povzroča prometne zastoje skozi mesto. "Glede na vse investicije, ki se izvajajo, in glede na zaporo priključka Hrušica so razmere kaotične. Na to smo opozarjali, se na to pripravljali, ampak očitno premalo, da bi se izognili vsej pločevini, ki se vije skozi Jesenice," je povedal jeseniški župan Peter Bohinec. 

Največje težave so bile med turistično močnimi velikonočnimi prazniki. Zato so prejšnji teden naslovili dopis na ministrstvo za infrastrukturo, da bi bolje označili obvoz preko mejnega platoja Karavanke. Tega trenutno večinoma uporabljajo le tisti, ki območje poznajo, na Jesenicah pa si želijo, da bi ga uporabljalo čim več voznikov, s čimer bi zmanjšali prometni kaos skozi Jesenice.

Kot je pojasnil župan, se pot čez mejni plato Karavanke lahko uporablja, ampak prihaja do zmede, saj se že pred Lescami voznike proti Kranjski Gori opozarja na obvoz preko izvoza Lesce.

Gneča na gorenjski avtocesti pred cestninsko postajo Hrušica.
FOTO: Bralec Robbie

Zaprtje priključka Jesenice zahod - Hrušica je predvideno do 18. junija, še dlje časa pa bo trajala nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah, ki naj bi bila končana v prihodnjem letu. "Jesenice so trenutno res veliko gradbišče, pri čemer me skrbi varnostni vidik. Stroji tudi dodatno uničujejo naše regionalne in lokalne ceste. Zato po zaključku investicij pričakujemo, da se bo cesta skozi Jesenice rekonstruirala in se bodo poškodbe, nastale med deli, odpravile," je izpostavil Bohinec.

To je sredi prejšnjega meseca ob odprtju druge cevi avtocestnega predora Karavanke že obljubila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki sedaj sicer opravlja le tekoče posle. Kot je dejala, bo rekonstrukcija ceste skozi Jesenice stekla po zaključku sanacije prve cevi predora Karavanke, ko bo, predvidoma v letu 2029, promet stekel po obeh ceveh in bodo Jesenice končno prometno razbremenjene.

jesenice promet gneča kolone zapora

wsharky
13. 04. 2026 14.07
nič ne bo, kajti naša mag. Aneks Alenka opravlja samo še tekoče posle in to je na hitro podpisuje dodatne anekse
čevapgpt
13. 04. 2026 14.05
cela država je gradbišče.
