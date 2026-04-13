Pred vrati turistična sezona, Jesenice pa gradbišče

Od konca marca je zaradi sanacije nadvoza in mostu zaprt avtocestni priključek Jesenice zahod - Hrušica, kot glavni obvoz pa je Dars označil izvoza Lesce in Jesenice vzhod, kar povzroča prometne zastoje skozi mesto. "Glede na vse investicije, ki se izvajajo, in glede na zaporo priključka Hrušica so razmere kaotične. Na to smo opozarjali, se na to pripravljali, ampak očitno premalo, da bi se izognili vsej pločevini, ki se vije skozi Jesenice," je povedal jeseniški župan Peter Bohinec.
Največje težave so bile med turistično močnimi velikonočnimi prazniki. Zato so prejšnji teden naslovili dopis na ministrstvo za infrastrukturo, da bi bolje označili obvoz preko mejnega platoja Karavanke. Tega trenutno večinoma uporabljajo le tisti, ki območje poznajo, na Jesenicah pa si želijo, da bi ga uporabljalo čim več voznikov, s čimer bi zmanjšali prometni kaos skozi Jesenice.
Kot je pojasnil župan, se pot čez mejni plato Karavanke lahko uporablja, ampak prihaja do zmede, saj se že pred Lescami voznike proti Kranjski Gori opozarja na obvoz preko izvoza Lesce.
Zaprtje priključka Jesenice zahod - Hrušica je predvideno do 18. junija, še dlje časa pa bo trajala nadgradnja železniškega vozlišča na Jesenicah, ki naj bi bila končana v prihodnjem letu. "Jesenice so trenutno res veliko gradbišče, pri čemer me skrbi varnostni vidik. Stroji tudi dodatno uničujejo naše regionalne in lokalne ceste. Zato po zaključku investicij pričakujemo, da se bo cesta skozi Jesenice rekonstruirala in se bodo poškodbe, nastale med deli, odpravile," je izpostavil Bohinec.
To je sredi prejšnjega meseca ob odprtju druge cevi avtocestnega predora Karavanke že obljubila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki sedaj sicer opravlja le tekoče posle. Kot je dejala, bo rekonstrukcija ceste skozi Jesenice stekla po zaključku sanacije prve cevi predora Karavanke, ko bo, predvidoma v letu 2029, promet stekel po obeh ceveh in bodo Jesenice končno prometno razbremenjene.
