Jeseničane skrbi za zdravje, pristojni mirijo, da izpusti prahu niso škodljivi

Poleg tega, je še dodal, Acroni Jesenice območje Slovenskega Javornika noč in dan posiljuje s hrupom, prahom in nenehnimi težkimi industrijskimi tovornjaki, ki vozijo skozi naseljeno območje vsakih nekaj minut in poleg hrupa in smradu povzročajo ogromno škodo na objektih. Kot pravi, omenjeno podjetje s svojimi posegi in pritiski na okolje onemogoča dostojno življenje domačinov, ki se bojijo, da bo nenehno onesnaževanje vplivalo na njihovo zdravje.

"V valjarni se uporabljata dušikova in fluorovodikova kislina. Vodikov fluorid je močan strup, ki takoj in za vedno poškoduje pljuča in očesno roženico. Tako tekočina kot para lahko povzročita hude opekline na vseh delih telesa. Tudi vdihavanje dušikove kisline lahko povzroči poškodbe pljuč," nam je sporočil zaskrbljen bralec.

Nad Jesenicami so se v torek, 28. decembra lani, v nebo dvigali gosti temno rdeče-rumeno obarvani oblaki dima. Krajani so na družbenih omrežjih opisovali kiselkast vonj v zraku. Po začetnem ugibanju, kaj se dogaja, se je izkazalo, da prihajajo iz obrata SIJ Acroni Jesenice na Slovenskem Javorniku, kjer se nahaja hladna valjarna.

SIJ Acroni: Izpust ni predstavljal nevarnosti za krajane ali imel vpliva na okolje

Na Facebookovi strani Koroška Bela so dan pozneje objavili pojasnilo, ki so ga v zvezi z dogodkom, ki je vznemiril ljudi, prejeli od družbe SIJ Acroni. Pojasnili so, da je pri izvajanju vzdrževalnih del v obratu za predelavo debele pločevine na Javorniku med postopkom letnega čiščenja pralnika hlapov prišlo do nepričakovanega izpusta dušikovega dioksida – plina intenzivno rdeče-rjave barve.

"Pri kratkotrajnem izpustu se je plin sprostil v zrak ter se razredčil, pri tem pa ni bilo stika z zaposlenimi v obratu, prav tako izpust ni predstavljal nevarnosti za krajane ali imel vpliva na okolje," so zatrdili.

Dodali so, da so nemudoma sprejeli vse potrebne zaščitne ukrepe ter obvestili pristojni inšpektorat, za neželen dogodek pa so se tudi opravičili.

Inšpektorat prijel prijavo

Na Inšpektoratu za okolje in prostor so nam potrdili, da so bili o izrednem dogodku res obveščeni – kot veleva protokol. "Inšpektorat bo v inšpekcijskem postopku preveril, ali je šlo pri tem dogodku za kršitev predpisov. V kolikor bo ugotovljena kršitev, bo inšpektor ustrezno ukrepal," so še dodali.

Meritve kakovosti zraka in vpliva na okolje se sicer opravljajo na letni ravni in jih mora Acroni posredovati Agenciji RS za okolje in prostor (Arso). Povprašali smo jih, ali je tistega dne prišlo do kakšnih odstopanj in kakšni so sicer rezultati meritev kakovosti zraka na Jesenicah. Na njihov odgovor še čakamo.

IJS: Sistem čiščenja dimnih plinov ni dovolj učinkovit ali pa se vzdrževanje čistilnih naprav ne izvaja pravilno

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) na Institutu Jožef Stefan o izpustu plinov dušikovih oksidov iz jeklarne na Jesenicah v okolje ni bil obveščen, da bi lahko na terenu preveril stanje. Je pa Dušan Žigon, vodja kemijskega dela ELME IJS, za nas pripravil odgovore, ki jih je lahko podal iz do tedaj znanih informacij.

Kot je pojasnil, pline in hlape, ki nastanejo v proizvodnji jekla v obratu PDP na Javorniku, zadržijo in očistijo z mokrimi filtri zraka (pralniki). Kot navajajo v dopisu tovarne, je prišlo pri čiščenju pralnikov do nenadzorovanega izpusta rdečkasto rjavega dima, to so hlapi dušikovih oksidov. Tovrstni izpusti so nevarni za zdravje ljudi in okolje, kjer povzročijo ožige rastlinja, kisel dež in posredno uničujejo prst na širšem območju v okolici tovarne, kar omenjajo tudi občani.

"Ker se v dopisu ne navaja, za kakšne količine in dolžino izpusta onesnažila iz pralnikov je šlo, težko ocenimo stopnjo onesnaženja in posledice za okolje. Ker pri čiščenju mokrih filtrov ni bilo zastrupitve neposredno prisotnih delavcev, lahko ocenjujejo, da dogodek ni pustil posledic na zdravje ljudi. Glede na degradirano območje okoli tovarne (gozd na hribu Straža) pa je očitno, da je tovarna s svojo dejavnostjo in izpusti onesnaževalec okolja in sistem čiščenja dimnih plinov ni dovolj učinkovit ali se vzdrževanje čistilnih naprav ne izvaja pravilno," je ocenil strokovnjak.

Dušikov dioksid je po njegovih besedah strupen pri vdihavanju. Zaradi jedkega vonja ga zaznamo že pri nizkih koncentracijah, zato se tovrstnim zastrupitvam na splošno lahko izognemo z umikom v zaprte prostore ali na čisto območje. Znaki zastrupitve se pojavijo na sluznici in dihalih (pljučni edem) nekaj ur po inhalaciji strupenih hlapov. Nizke koncentracije plina (4 ppm) poškodujejo sluznico, oslabijo voh in ustvarijo možnost za predoziranje hlapov.

Dolgotrajna izpostavljenost NO2 v koncentracijah nad 40-100 g/m3 pa lahko zmanjša delovanje pljuč in poveča tveganje za okvare dihalnih poti. Glavni viri dušikovih oksidov so promet, kurjenje fosilnih goriv, industrijski obrati, kjer se v proizvodnji uporablja dušikova kislina in umetna gnojila v kmetijstvu. Najbolj izstopajoči viri NO2 so motorji z notranjim zgorevanjem, termoelektrarne in industrijski obrati. Dušikov dioksid nastaja v naravi tudi v nevihtah med udarom strele, je še pojasnil Žigon.

Občina Jesenice je zadnje meritve onesnaženosti zraka izvedla med 2013 in 2014

Kot nam je pojasnil jeseniški župan Blaž Račič, na Jesenicah ni merilne postaje za merjenje onesnaženosti zraka v okviru državne mreže merilnih mest. Prav tako Občina Jesenice sama nima nobene merilne postaje za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka.

Kljub temu, da k temu ni zavezana, izvaja periodične meritve onesnaženost zraka. Zadnje meritve kakovosti zunanjega zraka, ki jih je občina izvedla, so bile izvedene od decembra 2013 do marca 2014 na merilnem mestu Slovenski Javornik. Merili so le PM10 delce, ker je to edini parameter, ki se pri t. i. zunanjem zraku giblje okrog mejne vrednosti, je pojasnil župan.

"SIJ Acroni spada med naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, kar pomeni, da pomembno vpliva na okolje. Skladno z določili Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju večjih nesreč, ki velja za njihovo obratovanje, morajo o takih izpustih obveščati pristojno ministrstvo, ki mora obvestiti tudi inšpekcijo za okolje. Za več informacij se je treba obrniti neposredno na SIJ Acroni," je še pojasnil.