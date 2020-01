Jeseniška občina se bo morala po sodni poti boriti za letovišče Pinea

"Ker je za Občino Jesenice izvajanje humanitarne dejavnosti letovanja otrok v omenjenem letovišču velikega pomena, bo nemudoma angažirala ustrezno pravno pomoč in storila vse, da zemljišče ostane v njeni lasti in se bo dejavnost v letovišču nemoteno odvijala še naprej," so danes sporočili iz jeseniške občine, ki je zemljiškoknjižna lastnica zemljišča.

Letovišče Pinea se nahaja v naselju Kastanija severno od mesta Novigrad v severozahodni Istri. V sklop letovišča spadajo bungalovi in hišice, v katerih so tudi recepcija in kuhinja, poleg katere je pokrita jedilnica. V sklopu letovišča so še igrišča za košarko, nogomet, odbojko in odbojko na mivki, pa tudi igrala in prostor za večerne prireditve.

V letovišče vabijo šolarje iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ob določenih terminih pa tudi mlade družine in posamezna društva. Poleg tega šole in vrtci v letovišču izvajajo šolo v naravi. Vsako leto pa Zveza društev prijateljev mladine Jesenice na letovanje pelje tudi socialno ogrožene otroke, za kar zbira denar prek dobrodelnih dogodkov.