Jesenska avantura na Dolenjskem

Pogled z vrhov dolenjskih gričev je jeseni še posebej slikovit. Paleta barv, ki obarvajo gozdove in vinograde, je razgibana in pušča nepozaben pečat. »Kako nepozabno lepo« so zgolj tri besede, ki pa ogromno povedo. Tudi jesen je pravi čas za odkrivanje Dolenjske.

Doživetje med mestnimi trgi Ste že obiskali prenovljeni novomeški Glavni trg? Osrednji del mesta danes privablja povsem prenovljen in zaprt za promet. Sredi trga, kjer te dni omamno diši po kostanju, stoji mestna hiša rotovž, nedaleč stran vodnjak z vklesanimi Kettejevimi verzi, najbolj prepoznaven arhitekturni motiv pa so arkadni hodniki na zgornjem delu. Podobo trga zaznamujeta tudi stolna cerkev sv. Nikolaja na Kapitlju, enem od sedmih novomeških gričev, in cerkev sv. Lenarta s frančiškanskim samostanom, eden najbolj prepoznanih delov mesta pa je znameniti Breg, ki je zrasel na ostankih nekdanjega obzidja. Občutek domačnosti doživite tudi na manjših trgih v okoliških občinah. Tako je v Šmarjeti po letošnji obnovi Karlovškove hiše, v kateri zdaj domuje Dvorec Gregorčič, in lanskem odprtju Izvira cvička nastal prijeten kotiček za druženje in uživanje v dobrem vinu in dolenjski kulinariki. V Dolenjskih Toplicah pa so prav te dni odprli prenovljeno Sitarjevo hišo, ki bo srce tamkajšnjega turizma, in odlično dopolnjuje pogled na že pred časom prenovljen Sokolski trg.

Bogata dediščina v muzejih Dolenjska je bila pomembno območje že v pradavnini, bogata arheološka dediščina pa je danes pomemben del turistične ponudbe. Sledi davne preteklosti razkrivajo v Dolenjskem muzeju, v katerem obiskovalce še posebej navdušuje stalna razstava Arheološka podoba Dolenjske pa tudi druge postavitve, ki kažejo, kako so tu živeli nekoč. Trebanjska Galerija likovnih samorastnikov že dolga desetletja spodbuja naivno umetnost, v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči pa obiskovalci lahko zaigrate na harmoniko, pojete in celo posnamete svoj video. Raziskovanje peš ali s kolesom Dolenjska je tudi jeseni primerna pohodniška in kolesarka destinacija, jesensko sonce vabi v naravo, med pisano listje. Označene kolesarske in pohodniške poti so vse leto prava izbira, tudi jeseni, ko ponujajo razglede v mnogih barvah.

Med dolenjskimi vinogradi Peš- in kolesarske poti vas mnogokrat popeljejo po vinogradniških okoliših. Vinogradniki v teh dneh skrbijo za to, da bo vino, ki ga bodo letos pridelali čim boljše, to pa so pripravljeni pokazati tudi vsem obiskovalcem. Tako na Trški gori nad Novim mestom vključeni v projekt Odprte zidanice še vedno vsako soboto in nedeljo povabijo medse ter pohodnikom ponudijo svoje vino in slastne domače dobrote.

Pristno doživljanje miru in spokojnost vinorodnih gričev ponujajo zidanice, v katerih lahko prenočite in tako raziskovanju Dolenjske namenite več dni. Če pa na Dolenjsko pridete s skupino, vam bodo ponudniki z veseljem pripravili različne degustacije njihovih domačih vin.

Razvajanje v termah Pravi kraj za počitnice so tudi terme. V Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah ter na Otočcu so poleg notranjih bazenov z zdravilno termalno vodo v ponudbi različne velnes storitve. Razvajanje v spa centrih pa nadgradijo tudi priložnost za aktivno sprostitev.

Dolenjsko obiskali slovenski vplivneži Letošnje poletje in jesen so se o lepotah Novega mesta in o danostih pristne Trške gore prepričali tudi nekateri vplivneži, ki so poleg dolenjske prestolnice obiskali tudi sosednji Šmarješke in Dolenjske Toplice. Bit Sever se je navdušil nad Trško goro, Coolmamacita in Coolfoter nad Otočcem, Gaja Prestor pa nad aktivnostmi ob reki Krki. Letos bo Novo mesto prav posebej praznično Novo mesto za letošnji december po vzoru Zagreba in slikovitih butičnih alpskih središč pripravlja prenovljeno podobo decembrskega dogajanja, že zdaj pa obljubljajo, da bo Advent v Novem mestu resnično nekaj posebnega.

