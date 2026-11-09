Jesenska dogodivščina za vso družino

Najmlajši se bodo lahko zapeljali z vlakom vrtne železnice po kar 500 metrov dolgi progi in raziskovali svet miniaturnih vlakov. Ljubitelji železniške zgodovine si bodo lahko ogledali znamenito parno lokomotivo SŽ 25-026 in aktualno razstavo Ponos preteklosti, moč prihodnosti – 180 let železnice na Slovenskem, ki je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje.
Posebno doživetje bo vodeni ogled stalne muzejske razstave ob 12. uri, ki bo obiskovalce popeljal skozi razvoj železnic na Slovenskem, od prvih tirov do sodobnih vlakov.
Muzej, kjer zgodovina navdihuje vse generacije
Železniški muzej Slovenskih železnic že več kot štiri desetletja ohranja in predstavlja bogato zgodovino železnic na Slovenskem. Domuje v nekdanji kurilnici Ljubljana Šiška, kjer v dveh stavbah hrani eno najpomembnejših zbirk tehniške dediščine v Sloveniji.
V znameniti muzejski rotundi so razstavljene parne lokomotive iz različnih obdobij, stalna razstava pa prikazuje razvoj železniškega prometa in tehnologije ter vsakdanje življenje železničarjev.
Med najpomembnejšimi eksponati so lokomotiva SB 29.718 iz leta 1861, lokomotiva SŽ 33-037, najdaljša v zbirki, in mogočna SŽ 06-018, ena največjih in najbolj veličastnih v muzeju. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi prometni urad iz časa Avstro-Ogrske in bogato zbirko železniških uniform, ki pričajo o razvoju železničarskega poklica skozi desetletja.
Vsak eksponat pripoveduje o ljudeh, inovacijah, potovanjih in spremembah, ki so oblikovale slovenski prostor. Prav zato muzej navdušuje vse generacije: otroke z igrivostjo in maketami, odrasle s tehniškimi dosežki in nostalgičnimi spomini, starejše pa z obujanjem časov, ko je bil vlak simbol napredka, svobode in pustolovščine.
Ker so praznični decembrski dnevi vse bliže, bodo obiskovalci lahko darilo zase ali za svoje najbližje poiskali med unikatnimi izdelki blagovne znamke Dar. Izdelki nastajajo v ateljeju invalidskih delavnic podjetja SŽ-ŽIP, d. o. o., in združujejo ustvarjalnost, tradicijo in družbeno odgovornost.
Kostanjev piknik je odlična priložnost za družinski izlet, sproščen jesenski dan in odkrivanje železniške dediščine v edinstvenem muzejskem okolju.
Prireditev na muzejskem dvorišču in organizirano vodenje sta brezplačna. Za ogled razstave pa obiskovalci potrebujejo vstopnico.
Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice.