Jesenska kreacija na Brdinjah: soba na prostem in fantič Jesenko

Že kmalu po tem, ko so poleti predstavili "počitniška doživetja", so začeli razmišljati o novi kreaciji. 1. september je začetek novega šolskega leta za otroke v vrtcu, osnovni šoli in srednji šoli. In ker je jesen čas za odkrivanje lepot, so darove jeseni združili v jesensko dekoracijo in ustvarili sobo na prostem.

V skupini so Iris Topler, Milan Rebernik, Zlatka Schäffer, Miran Schäffer, Miran Čebulj, Veronika Čebulj in Janja Čebulj . Njihov pokrovitelj je Občina Ravne na Koroškem. Idejo, ki se jim porodi, skupaj oblikujejo v zanimivo celoto, ji dodajo kulturni pridih z odlomki iz literarnih del in lepe misli v kaligrafski pisavi. Na ta način skrbijo za promocijo mesta Ravne na Koroškem in naselja Brdinje.

Od ideje do končne postavitve je ekipa potrebovala 94 ur prostovoljnega dela. "Kar pošteno smo se morali potruditi, da smo na Koroškem našli 'kocke' slame in iz njih oblikovali sedežno garnituro. Radi rečemo, da kjer je ideja, je tudi rešitev in tudi tokrat je bilo tako. Buče in koruzne storže so nam z veseljem odstopili sovaščani, želod, kostanj in orehe pa smo sami nabrali na sprehodu. Okrasne blazine sta naredili Janja in Veronika. Debla za barvne svinčnike so prispevali na kmetiji Zmes nad Prevaljami, prostor za ustvarjanje sta nam omogočila Iris in Milan. Nekaj materiala smo kupili, drobne dodatke pa smo poiskali doma. Spretne roke ustvarjalcev so nas privedle do končne oblike. S svojimi izkušnjami, nasveti in spretnimi prsti sta se nam pridružila še Joži in Andraž. Zlatka Schaffer je besedila zapisala v kaligrafski pisavi," so pojasnili.

Šolarjem so ob novi kreaciji namenili tudi nekaj vzpodbudnih besed.

"Fantič Jesenko uživa na gugalnici, vi pa postojte in si malo odpočijte. Iz steklenega kozarca si vzemite kakšno lepo misel, ki naj vas spodbudi k razmišljanju in vam polepša dan," pa pozivajo mimoidoče.

V zadnjem tednu oktobra bodo kreaciji dodali še kulturni utrinek, namenjen dnevu reformacije in Primožu Trubarju, so napovedali. V rožnatemu oktobru, ki je namenjen ozaveščanju ljudi o raku dojk, so drevo ovili v rožnate barve, na mizico pa postavili kozarec z roza pentljami. V akciji zbiranja plastenk z zamaški so za društvo Junaki tretjega nadstropja zbrali 425 plastenk.

Tako kot vse do zdaj so občani seveda tudi to kreacijo lepo sprejeli. "Veseli nas pozitiven odziv ljudi, ki se veselijo z nami, nam povedo, zakaj jim je kreacija všeč, in povedo ali zapišejo pohvale našemu delu. Veseli smo, ker jim na tak način polepšamo dan," pa so sporočili Ustvarjalci s srcem.