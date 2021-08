Minister Podgoršek: Pričakujemo, da bi bila letošnja letina rib zelo primerljiva s prejšnjimi leti

Kot je pojasnil Podgoršek, trenutno sicer potekajo pogovori za možnost lova v izključni ekonomski coni na Hrvaškem. Skupaj z ministrstvom za zunanje zadeve pripravljajo sporazum glede samih načinov spremljanja samega lova, v intenzivnih pogovorih so tudi s hrvaško stranjo. Podgoršek pričakuje, da bi v jesenskih mesecih ta dogovor lahko dosegli in upa, da bodo do konca leta prve ladje že zaplule v to območje. A kot je ob tem opozoril, je ta časovnica izjemno nepredvidljiva.

Nove investicije in sestanek z ribiči

Predstavil je tudi nekaj investicij na področju ribištva. Posebej je izpostavil nekaj milijonov vredni investiciji v pristanišči v Izoli in Seči. Na ministrstvu računajo, da bodo velik del teh investicij še v letošnjem letu zaključili. Pri tem je po ministrovih pojasnilih pomembno tudi učinkovito črpanje sredstev ribiškega sklada.

Število slovenskih ribičev zaenkrat sicer ostaja konstantno. Po podatkih ministra ne beležijo večjih nihanj. Glede pomoči ribičem sprememb po zagotovilih ministra ni pričakovati. Za dodatni dve leti podaljšujejo možnost odškodnin zaradi poškodb oziroma motenj pri samem lovu na delu slovenskega morja, ki je za Hrvaško sporen.

Želijo urediti tudi odprta vprašanja glede orad in škod v školčiščih. V tem delu želijo po Podgorškovih besedah spremeniti zakonodajo, tako da bi lahko v nekaterih ekstremnih okoliščinah izvedli tudi izreden izlov. S spremembo zakonodaje nameravajo začeti takoj po predsedovanju. Minister se je tudi sestal s predstavniki morskih ribičev in jim predstavil aktualne vsebine in aktivnosti ministrstva na področju ribištva, tudi v luči vodenja Sveta EU. Ribiči so ministru predstavili stanje na področju ribolova, izkušnje in nekatere ovire s katerimi se soočajo. Z ministrom so razpravljali tudi o predlogih za izboljšanje položaja ribičev in boljšega podpornega okolja za delo na morju oziroma predpisov.