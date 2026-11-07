Moja Slovenija: Jesenske lepote in dobrote Zgornje Savinjske doline vabijo

Tokrat si ogledamo Špančevo zidanico in se podamo v Logarsko dolino, kjer ponujajo čisto novo doživetje Pastirske poti. V tokratnem popotovanju odkrivamo tudi, kako sodelovanje z okoliškimi kmetijami bogati kulinariko Hotela Plesnik.

V času martinovega se nam pridružite v Špančevi zidanici, nato pa z nami odkrijte čudovito jesensko Logarsko dolino. Po Pastirskih poteh, novem doživetju Hotela Plesnik, nas bo popeljal pastir Jernej. Med pohodom do gozdarske koče bomo prisluhnili njegovim zgodbam. Jernej nam tudi zapoje, kot to naredi vedno, ko opisuje okolico po kateri pelje goste. V gozdu pa boste lahko poskusili tudi lokalne dobrote.

"Za nas rast ni samo v številkah. Pomembneje je, kaj turizem pomeni za okolje, v katerem živimo. Ali ustvarja delo, podpira lokalne kmetije in druge ponudnike, ohranja znanje in kulturno krajino ter daje mladim razlog, da tukaj ostanejo in ustvarjajo," pojasnjuje direktorica hotela Plesnik Urška Kolar.

Njihovo največjo razvojno priložnost zato vidijo v celoletnem, kakovostnem turizmu z višjo dodano vrednostjo. Ne želijo množičnosti, ampak gosta, ki ostane dlje, spozna prostor in ljudi ter s svojim obiskom prispeva širšemu okolju. Dodaja tudi, da njihov cilj ni, da raste samo Hotel Plesnik, ampak da skupaj ustvarjajo okolje, v katerem bodo lahko vsi dobro živeli tudi v prihodnje. Trenutno imajo pet in dvajset zaposlenih in veseli jih, da je med njimi toliko ljudi iz domačih krajev, ki želijo delati in ostati doma. Kar nekaj sodelavcev je z njimi že več kot deset let, dva od njih celo že od odprtja hotela leta 1995.

Potrebujejo zelo različne poklice, od recepcije, kuhinje in strežbe do wellnessa, vzdrževanja, prodaje in marketinga. Zelo so veseli tudi mladih, ki prihajajo k njim in se želijo učiti. Želijo jim pokazati, da je lahko turizem lep poklic in da lahko tudi tukaj doma najdejo priložnost zase. Mladim omogočajo tudi prakso in učenje ob izkušenejših sodelavcih, pomembno pa jim je, da lahko tisti, ki si tega želijo, znotraj hotela prevzemajo vedno več odgovornosti in se razvijajo naprej.

Tako preizskusimo tudi jedi, ki predstavljajo gastronomsko ponudbo Hotela Plesnik, saj posebno pozornost namenjajo sodelovanju z okoliškimi kmetijami.