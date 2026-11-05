Jesenski oddih ob morju: topli bazeni, savne in prvi praznični utrinki

Čas zase v Termah Portorož

Jesen in začetek zime sta v Portorožu namenjena nekoliko počasnejšemu ritmu. Sprehod ob morju, svež morski zrak in nato prijetna toplina bazenov ali savn. Vse to je del oddiha, za katerega ni treba čakati na naslednje dolge počitnice.

V LifeClass Hotels & Spa Portorož so pripravili paket Terme Portorož, ki poleg namestitve v udobni dvoposteljni sobi in polpenziona vključuje neomejeno kopanje v bazenih z ogrevano morsko in termomineralno vodo ter vsakodnevni dvourni obisk Sauna Parka. Na več kot 1.000 kvadratnih metrov površin Sauna Parka goste pričakuje sedem različnih savn, doživetje pa dopolnjujejo savna rituali. Za tiste, ki želijo oddih povezati tudi z gibanjem, so v ponudbo vključene vodna aerobika, dihalne vaje in raztezanje. Za prijeten začetek bivanja poskrbijo s pijačo dobrodošlice, goste pa pričaka tudi sladko presenečenje.

Od martinovanja do prvih prazničnih lučk

November na slovenski obali prinaša tudi zanimiva kulinarična doživetja. Med 13. in 15. novembrom bodo v Sečovljah praznovali martinovo ob mladem vinu, istrski kulinariki in glasbi, 25. novembra pa bo v Koželj Wines Portorož potekala vodena slepa degustacija vin Blind Tasting Challenge: Chardonnay. Konec novembra bo obala že dobila praznično podobo. 27. novembra bodo v Portorožu slavnostno prižgali praznične lučke, dogajanje pa bodo spremljali koncert Cristine D'Avene, božično-novoletni sejem in odprtje drsališča v Magazinu Grando. S tem se bo začel program Morje zimskih doživetij, ki bo praznično dogajanje prinesel tudi v Piran. Le nekaj dni pozneje, 5. decembra, bo s prižigom lučk zaživela še koprska Fantazima.

Združite obisk praznično obarvane slovenske Istre z nekaj dnevi razvajanja v Termah Portorož. Izkoristite posebno ponudbo paketa Terme Portorož že od 70 € na osebo na noč s polpenzionom in si še pred decembrskim vrvežem privoščite oddih ob morju. Paket je na voljo od 8. novembra 2026 do 8. januarja 2027 za najmanj dve nočitvi, od nedelje do petka, z izjemo terminov od 6. do 8. decembra 2026 in od 24. decembra 2026 do 2. januarja 2027. Savnanje ni vključeno na dan odhoda.