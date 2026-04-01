Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Ob sumu, da ste namesto čemaža pojedli kaj drugega, takoj na urgenco'

Ljubljana, 01. 04. 2026 12.14 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.S. L.M.
jesenski podlesek

Pomlad je čas, ko v gozdu zadiši po čemažu. A pri nabiranju moramo biti previdni, da ga ne zamenjamo za jesenski podlesek. Marca sta v UKC Ljubljana umrla moški in ženska, ki sta namesto čemaža oziroma divjega pora zaužila strupeno divjo rastlino. Gre za prva smrtna primera po letu 2018.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Urgentni zdravnik dr. Miha Košir o zastrupitvi s čemažem
    02:12
    Iz 24UR: Urgentni zdravnik dr. Miha Košir o zastrupitvi s čemažem
  • Iz 24UR: Usodna zamenjava
    03:06
    Iz 24UR: Usodna zamenjava

Dr. Miran Brvar, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana, je v izjavi za medije pojasnil, da sta osebi umrli zaradi zastrupitve z jesenskim podleskom.

70-letni moški z območja Dolenjske je jesenski podlesek zamešal s čemažem, 60-letna ženska s Štajerske pa z divjim porom. Oba sta strupeno rastlino pripravila v obliki solate. Po obroku so se pojavile prebavne težave, že drugi dan po zastrupitvi pa sta umrla.

Po besedah Brvarja se zastrupitev z jesenskim podleskom pokaže s prebavnimi težavami, približno dve do 12 ur po obroku. Običajno imajo bolniki slabost, bolečine v trebuhu, bruhanje in hudo drisko. Drugi in tretji dan sledi odpoved več organov. "Odpoved srca, ledvic, jeter, kostnega mozga," je naštel Brvar. Temu sledi smrt.

Bolniki zelo pogosto čemaž zamenjajo z neužitnimi, strupenimi rastlinami, med njimi so najbolj nevarne čmerika, šmarnica in jesenski podlesek.
FOTO: NIJZ

Ob težavah nemudoma na urgenco

"Nabiralci čemaža se morajo zavedati, da protistrupa ni," je opozoril zdravnik. Bolnikom lahko tako nudijo le podporno zdravljenje v obliki lajšanja bolečin.

Od leta 2000 so sicer v UKC Ljubljana obravnavali nekaj čez 40 primerov zastrupitev z jesenskim podleskom. Zabeležili so šest smrtnih primerov, kar pomeni, da je smrtnost skoraj 15-odstotna. Pred osmimi leti je tako na primer strupena rastlina terjala življenji zakoncev.

Pri čemažu, ki raste prav zdaj, se ne gre zanašati na vonj po česnu oziroma čebuli, saj se vonja med nabiranjem navzamejo že roke. "Pomembno je, da nabiramo list po list, da ne grabimo na veliko, saj čemaž raste v takih skupkih, da se lahko zgodi tudi, da je podlesek pokrit. Ko torej mi grabimo liste, lahko nehote oz. po nesreči zagrabimo tudi podlesek," opozarja raziskovalka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani Katja Malovrh.

Če se pojavijo prebavne težave po obroku divjih rastlin, moramo posumiti, da bi lahko šlo za jesenski podlesek ali šmarnico," je opozoril Brvar in dodal, da je v tem primeru nujen obisk urgence. Smiselno je, da bolniki s seboj prinesejo tudi hrano, ki so jo jedli, saj tako zdravniki lažje identificirajo, za kakšno zastrupitev gre.

Razlagalnik

Čemaž, znan tudi kot divji česen, je rastlina, ki raste v vlažnih listnatih gozdovih. Njegovi listi imajo značilen vonj po česnu in so priljubljena spomladanska sestavina v kulinariki, saj jih pogosto nabirajo za pripravo solat, pestov, omak ali kot dodatek k jedem. Nabiranje čemaža je varno, če ga pravilno identificiramo.

Jesenski podlesek (Colchicum autumnale) je strupena rastlina, ki je pogosto zamenjana s čemažem ali divjim porom zaradi podobnosti v času cvetenja ali videza listov. Vsebuje alkaloid kolhicin, ki je zelo strupen in lahko povzroči resne zdravstvene težave, vključno z odpovedjo organov, kot so srce, ledvice in jetra, ter lahko vodi v smrt. Za zastrupitev z jesenskim podleskom ni znanega protistrupa, zdravljenje pa je zgolj podporno.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
jesenski podlesek zastrupitev čemaž
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677