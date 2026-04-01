'Ob sumu, da ste namesto čemaža pojedli kaj drugega, takoj na urgenco'

70-letni moški z območja Dolenjske je jesenski podlesek zamešal s čemažem, 60-letna ženska s Štajerske pa z divjim porom. Oba sta strupeno rastlino pripravila v obliki solate. Po obroku so se pojavile prebavne težave, že drugi dan po zastrupitvi pa sta umrla.

Dr. Miran Brvar , vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana, je v izjavi za medije pojasnil, da sta osebi umrli zaradi zastrupitve z jesenskim podleskom.

Po besedah Brvarja se zastrupitev z jesenskim podleskom pokaže s prebavnimi težavami, približno dve do 12 ur po obroku. Običajno imajo bolniki slabost, bolečine v trebuhu, bruhanje in hudo drisko. Drugi in tretji dan sledi odpoved več organov. "Odpoved srca, ledvic, jeter, kostnega mozga," je naštel Brvar. Temu sledi smrt.

"Nabiralci čemaža se morajo zavedati, da protistrupa ni," je opozoril zdravnik. Bolnikom lahko tako nudijo le podporno zdravljenje v obliki lajšanja bolečin.

Od leta 2000 so sicer v UKC Ljubljana obravnavali nekaj čez 40 primerov zastrupitev z jesenskim podleskom. Zabeležili so šest smrtnih primerov, kar pomeni, da je smrtnost skoraj 15-odstotna. Pred osmimi leti je tako na primer strupena rastlina terjala življenji zakoncev.

Pri čemažu, ki raste prav zdaj, se ne gre zanašati na vonj po česnu oziroma čebuli, saj se vonja med nabiranjem navzamejo že roke. "Pomembno je, da nabiramo list po list, da ne grabimo na veliko, saj čemaž raste v takih skupkih, da se lahko zgodi tudi, da je podlesek pokrit. Ko torej mi grabimo liste, lahko nehote oz. po nesreči zagrabimo tudi podlesek," opozarja raziskovalka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani Katja Malovrh.

Če se pojavijo prebavne težave po obroku divjih rastlin, moramo posumiti, da bi lahko šlo za jesenski podlesek ali šmarnico," je opozoril Brvar in dodal, da je v tem primeru nujen obisk urgence. Smiselno je, da bolniki s seboj prinesejo tudi hrano, ki so jo jedli, saj tako zdravniki lažje identificirajo, za kakšno zastrupitev gre.