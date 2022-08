Jesenski rok: 1285 kandidatov splošne in 2312 kandidatov poklicne mature

S pisnim izpitom iz maternega jezika se na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1285 kandidatov, ki bodo opravljali izpite iz 32 predmetov, poklicno maturo bo opravljalo 2312 kandidatov. Ustni izpiti bodo potekali do 3. septembra.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 16. septembra, z uspehom na jesenskem roku poklicne mature pa 9. septembra. Prvič splošno maturo opravlja 297 kandidatov, 132 jo ponavlja v celoti, 402 kandidata pa opravljata enega ali dva popravna izpita. Drugi del izpitov opravlja 61 kandidatov, ki splošno maturo pišejo v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 122 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu. V skladu s koledarjem splošne mature v četrtek sledi pisni izpit iz matematike, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od petka do srede. Od srede, 24. avgusta, do sobote, 3. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti. Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 16. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu. Pri poklicni maturi se je k jesenskemu izpitnemu roku prijavilo 2312 kandidatov s 131 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Izpit iz tretjega predmeta bodo opravljali iz matematike v četrtek, iz angleščine, nemščine in slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa v petek. Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov, to je t. i. drugi predmet poklicne mature, bodo potekali prihodnjo sredo. Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Šole bodo kandidate z uspehom na jesenskem roku poklicne mature seznanile 9. septembra. Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 269 kandidatov, največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, kemiji in matematiki, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.