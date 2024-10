Jesensko deževje spodbudilo rast gob in privabilo nabiralce

Jesensko deževje je že sprožilo rast gob. Kot gobe po dežju pa se v gozdovih množijo tudi gobarji. Ti pa so različni. Tisti pravi prihajajo v gozd kot spoštljivi gostje, so pa tudi takšni, ki pridejo kot roparji. V Gorjah na Gorenjskem vsako leto pripravijo razstavo gob, ki obiskovalce uči, kakšno bogastvo se skriva v gozdovih in zakaj se ga splača ohraniti za zanamce.