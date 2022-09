Jestival, kjer se najeste kobariških štrukljev in ustvarjalnosti

Festival okusov in umetnosti Doline Soče 1. oktobra v Kobaridu

icon-expand Jestival 2019 FOTO: 2Lindens Photography



Živahno poletje v Dolini Soče septembra predaja štafeto jesenskim festivalom pohodništva in kulinarike. V soboto, 1. oktobra, bo v Kobaridu zaživel deveti Jestival okusov in umetnosti. Letos festivalski dan, ki najbolj diši po kobariških štrukljih, napoveduje šest restavracij in gostišč, ki vabijo na odlične Jestivalske menije v Dolini Soče. Poklon tradiciji in nonam Jestival se priklanja tradiciji domačih kuhinj, nonam, kot pravijo v Dolini Soče babicam, ki so iz tipičnih sestavin vedno znale pričarati slastne jedi, lokalni ustvarjalnosti in trdoživi soški naravi, kjer se mešajo kulture in vetrovi od Alp do Mediterana. Tu se recepti šepetajo iz generacije v generacijo in pristanejo na stojnicah Jestivala. Prav zato ostaja kulinarična tradicija v dolini Soče tako živa! Nekoč pastirske jedi so danes postale kultne uspešnice te doline. Postrežejo jih skoraj v vsaki restavraciji, na turističnih kmetijah, v gorskih kočah in na festivalih.

icon-expand Slastni Jestivalski kobariški štruklji FOTO: 2Lindens Photography

Skrivnost kobariških štrukljev, okusov in umetnosti V deželi reke Soče, kjer je pokrajina prav toliko dramatična kot zgodovina, so se ljudje od nekdaj naslanjali na naravo. Iz uporabe najpogostejših sestavin sta po dolini vzklili ustvarjalnost in navihana tekmovalnost. Vsak kraj ima svojo specialiteto in Kobarid slovi po kobariških štrukljih, ki so tudi priljubljena praznična jed svetovno prepoznavne kuharske mojstrice Ane Roš iz Hiše Franko. Vsaka hiša v Posočju ima svoj ta pravi recept za kobariške štruklje. Testo je preprosto, sladico dela posebno nadev. Mleti orehi, smetana, sladkor, kanček ruma in skrivnosti. Vse to zapakirano v košček testa in zapečateno z osebnim podpisom - odtisom prsta na vrhu štruklja. Štruklji so najboljši še topli, preliti s topljenim maslom in drobtinami. Na Jestivalu jih vsako leto skuhamo v obilju, da se jih res lahko najeste. Letošnja spremljevalna tema so med in medeni izdelki. V Zeleni hiši, kjer domuje turistični informacijski center Doline Soče, bo razstava o čebelarski tradiciji v Zgornjem Posočju. V Dolini Soče je zaradi posebnega rastja med Alpami in Mediteranom med – tako kot siri – še posebej aromatičen. Seveda okusom na Jestivalu poseben pečat daje tržnica rokodelskih izdelkov in umetnin. V Turizmu Doline Soče smo ponosni, da Kobarid na ta dan postane en sam praznik, ne skriva veselja Katja Strašek, vodja TIC-a v Kobaridu.

icon-expand Jestival 2019 FOTO: 2Lindens Photography

Praznično dogajanje na Jestivalski tržnici in v Kobaridu Pristni okusi so ključni del doživetja Doline Soče in letos se na Jestivalu obeta bogat program, kjer bo sodelovalo več kot 50 razstavljavcev. Z uradno otvoritvijo festivala bo na glavnem trgu v Kobaridu zaživela Tržnica lokalnih izdelkov in pridelkov. Lokalni ponudniki bodo svoje stojnice napolnili z jesenskimi kulinaričnimi dobrotami, svežimi jedmi ter izdelki domače in umetnostne obrti. Pogledi bodo zastajali na kolutih slastnih sirov, lončkih prvovrstnega medu in marmelad, sušenih mesninah in dišečih divjih zeliščih. Okusili boste lahko izjemna vina, tudi naravna, lokalno praženo kavo ali vrček soškega craft piva. V Dolini Soče nimajo umetniške žilice le narava in kuharski mojstri. Na tržnici pozornost ukradejo tudi izdelki lokalnih kreativcev, rokodelcev in umetnikov, ki razstavljajo vse od slik do nakita in naravne kozmetike. Celodnevnemu programu bodo ritem dajali nastopi na odru in kolesarji. Ob 11. uri bo start tradicionalne kolesarske dirke za pokal občine Kobarid. Otroke bo začaral čarovnik Jole Cole, v domu Andreja Manfreda boste lahko odkrili skrivnosti starovercev, ki so znali živeti v stiku z naravo in njenimi cikli. Nedaleč stran od glavnega trga boste lahko občudovali umetnost slikanja na razstavi amaterskega slikarja Igorja Tratnika. Okušanje, nazdravljanje in živahne pogovore v dobri družbi bo spremljal kulturni program na glavnem odru. Dan se bo zaključil z nastopom priljubljene glasbene skupine Manuoche.

icon-expand Jestivalsko druženje FOTO: Arhiv Doline Soče

Jestivalski meniji vabijo za mize kobariških gostincev Jestivalska tržnica je češnja na vrhu jeseni, ko se v Dolini Soče odvija mesec Festivala pohodništva. Ko so si prvi planinci zavezali pohodniške čevlje 9. septembra, je šest lokalnih ponudnikov v kuhinjah zasnovalo posebne Jestivalske menije, ki so za lačne pohodnike in sladokusce na voljo vse do 2. oktobra. Lahko se ustavite v gostišču pri Jazbecu, kjer boste med drugim okusili popečeno polento s sirom tolminc. V hiši Polonka v Kobaridu vas na lesenih mizah ob vrčku piva pričakata brusketa s planinsko skuto in frika. V restavraciji Postaja Poljana boste lahko okusili izvrstno jagnjetino, na turistični kmetiji Jelenov Breg pa s prelepim razgledom izpod Matajurja okušali hišne narezke in slastne jedi s sestavinami naravnost iz vrta. V restavraciji Topli Val, kjer že od nekdaj sledijo melodiji morja in reke, vam bodo postregli z ribjim filejem. O sladici pa ne gre izgubljati besed: kobariški štruklji, seveda!

icon-expand Nebesa FOTO: Jošt Gantar (Nea Culpa)

Kobarid, kjer se cedita mleko in med Visoko v gorah, v skoraj navpičnih strminah pod Krnom, se pasejo krave, ovce in drežniške koze. Vsaka s svojim imenom in samosvojim karakterjem. Zakaj se okusi iz planin tako razlikujejo od tistih iz doline? Dolina Soče je tako zelo posebna v svetovnem merilu, ker združuje dva svetova - Mediteran in Alpe. Le tu je mogoče nad 1000 metri v nos ujeti drobce jadranske soli, ko zapiha veter z morja. To začini rastje na travnikih, v planinah in gozdovih. Zahtevna gorska pokrajina ima svoje prednosti. V pomladnih mesecih zacveti in požene rastje, ki lepo obarva jedilnik visokogorskih koz, krav, divjadi in čebel. Med je najboljši prav v vasicah pod Krnom, Stolom in Matajurjem, skritih daleč stran od prometa in mestnega vrveža. Čebele imajo tukaj pestro izbiro cvetov in dreves, poleti v gozdovih zadiši po meti, timijanu in origanu. Travnata pobočja so polna zdravilnih zelišč, ki jih je moč okusiti povsod - v mleku, siru, skuti, jogurtih, medu in drugih izdelkih. Izdelke iz majhnih, butičnih, kmetij bo moč degustirati v Kobaridu na Jestivalski tržnici. To jesen se sprehodite po Dolini Soče in zajemite žlico tradicije. Se vidimo na Jestivalu!

icon-expand Jestival 2019 FOTO: 2Lindens Photography