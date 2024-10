Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu

Jesen je čudovit čas za obisk Doline Soče, kjer narava in kulinarika dosegata svoj vrhunec. Razgledi so osupljivi, temperature prijetne, okusi pa bogati in raznoliki. Na Jestivalu okusov in umetnosti boste lahko uživali v jesenskih dobrotah, ki združujejo pristne okuse Alp in Mediterana. Na tržnici bo veliko priložnosti za degustacijo ter nakup lokalnih specialitet. Predstavilo se bo okoli 50 ponudnikov hrane in rokodelskih izdelkov. Na tržnici bodo v ospredju tradicionalni kobariški štruklji, lokalna sladica, kateri je Jestival pravzaprav posvečen. Štruklji, polnjeni z nadevom iz orehov, poparjenih z mlekom, in rozin, namočenih v rumu, so najboljši še topli, preliti s topljenim maslom in drobtinami. Ob sprehodu skozi tržnico bo moč opaziti nakit, izdelki iz blaga in filca, pletene izdelke, slikarska dela, izdelke iz lesa, naravno kozmetiko, čaje, vložene dobrote, sladoled seveda pa ne bodo manjkali niti lokalni siri, medeni izdelki, pridelovalci suhomesnatih izdelkov ter pivovarji in vinarji.

V sklopu Jestivalske tržnice se bo med 11.00 in 21.00 odvijal tudi bogat kulturni program. Začeli bomo s programom za otroke, ki jih bodo z glasbenim nastopom razveselili učenci OŠ Kobarid, Gledališče Pravljičarna pa bo odigrala otroško predstavo Buča Debeluča. Otroci bodo lahko zaplesali z Mojco Maurič iz Artfit studia ali se udeležili kolesarskega izziva. K dobri hrani, pisanim stojnicam in dobremu vzdušju sodi tudi dobra glasba. Že kmalu po 13.00 bo nastopil oktet Simona Gregorčiča, kateremu z veseljem prisluhnejo ljubitelji glasbe od blizu in daleč. V popoldanskem času pa bo ozračje sprostila ljudska glasba godcev Rezjanab Sasiedi. Ob 19.00 bomo kulinarični praznik v Kobaridu zaključili z velikim večernim koncertom FLIRRT.

Letošnji Jestival bo obogaten z raznolikimi delavnicami, ki bodo zadovoljile različne okuse in interese obiskovalcev. Poleg že omenjenih plesnih in kolesarskih delavnic, bodo letos organizirane tudi kulinarične, trajnostne in kozmetične delavnice. Dan pred Jestivalom, 4. oktobra se lahko udeležite delavnice Slovenske avtohtone vinske sorte (Žiga Hvala in Alen Audič), kjer boste izvedeli, kaj vse se skriva za kozarcem vina, ki vam ga natočijo v vinoteki, restavraciji ali baru. Prav tako bo v petek organizirana delavnica kozmetičnih izdelkov, kjer boste sami izdelali tri naravne kozmetične izdelke. Sobota pa bo postregla z delavnico izdelave lastnih vrečk s Karmen Koren (Reinkarmika) in z dolgo pričakovano delavnico izdelave kobariških štrukljev. Kobariške štruklje si lahko ogledate tudi nekoliko drugače, otroci iz bližnjih vrtcev so se na Jestival že dobro pripravil. "Skuhali" so nam likovno razstavo, kjer so na različne načine predstavljeni kobariški štruklji. Razstava je na ogled v Zeleni hiši do 20. oktobra.

Jestivalske delavnice in razstave letos sežejo od vina do kobariških štrukljev

Štirje gostinci iz Doline Soče od 13. septembra do 13. oktobra v svojih restavracijah in gostilnah ponujajo posebej oblikovan Jestivalski meni. Tako je še do 13. oktobra mogoče poskusiti Frankov angleški roastbeef in nepogrešljivo friko v Hiši Polonka , jedi na stičišču Alp in Mediterana v Restavraciji Topli val in domačo gobovo juho ter friko s kranjsko klobaso v Gostišču Jazbec. Domače pa bo zadišalo tudi v hribih. Ob vznožju Krna v Koči na Planini Kuhinja bo zadišalo po sirni župi, županovi podliti polenti in govejem golažu. V Kobarid seveda vabljeni tudi po koncu jesenskih Jestivalskih menijev. Kobariške štruklje namreč tukaj lahko poskusite vse leto.

Med najlepšimi razgledi v kraljestvu Julijskih Alp

Jeseni se v Dolini Soče narava in kulinarika prepletata v popolni harmoniji. Poleg dobre hrane je jesen tudi v znamenju pohodništva. Vsak september in oktober je organiziran tradicionalni Festival pohodništva Dolina Soče. Več kot 20 vodenih izletov obiskovalce vodi po tematskih poteh kulturne dediščine, do naravnih znamenitosti ali čudovitih razgledov. K dobri hoji pa seveda spada tudi dobra hrana. Vabimo vas, da v soboto, 5. oktobra v Kobaridu obiščete Jestival okusov in umetnosti. Že naslednji teden, v soboto, 12. oktobra pa vabljeni v Tolmin na FrikaFest. Tolminci so tradicionalni Kmečki praznik povezali še s praznikom posoške specialitete frike in oboje združili v FrikaFest.

Smaragdna barva reke Soče ponovno žari v toplih jesenskih barvah. Teh čudovitih razgledov in okusov, ki jih boste doživeli na prostem in na krožnikih, zlepa ne boste pozabili. Pridružite se nam na Jestivalu in doživite čarobnost jeseni v Dolini Soče.

Program Jestivala:

Petek, 4. 10. 2024

DOM ANDREJA MANFREDE

16:30 Delavnica Slovenske avtohtone vinske sorte (Žiga Hvala in Alen Audič). Obvezna prijava.



ZELENA HIŠA - TIC KOBARID

17:00 Brezplačna delavnica izdelava kozmetičnih izdelkov z Jano Istenič (Smaragdna). Obvezna prijava.



Sobota, 5. 10. 2024

TRG SVOBODE

11:00 Otvoritev Jestivala

11:00-20:00 Tržnica izdelkov in pridelkov ter ponudba kulinaričnih dobrot

11:00-18:00 Izmenjevalnica oblačil pred trgovino Reinkarmika

11:30 Nastop učencev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid (band The Time Keepers)

12:30 Otroška predstava Buča Debeluča (Gledališče Pravljičarna)

13:0015:00 Delavnica izdelava lastnih vrečk s Karmen Koren (Reinkarmika)

13:30 Nastop okteta Simon Gregorčič

14:15 Otroška plesna delavnica z Mojco Maurič (Artfit studio)

14:30-16:00 Otroški kolesarski izziv (udeležba s kolesom ali poganjalčkom)

15:00 Delavnica izdelava štrukljev

17:00 Glasbeni nastop: Rezjanab Sasiedi

19:00 Večerni koncert: FLIRRT



ZELENA HIŠA - TIC KOBARID

4. 10.20. 10. Razstava Kobariški štruklji (enote okoliških vrtcev)

Pri lokalnih gostinskih ponudnikih Jestivalski meniji:

13. 9. – 13. 10. Restavracija Topli val

13. 9. – 13. 10. Gostišče Jazbec

13. 9. – 13. 10. Hiša Polonka

13. 9. – 13. 10. Koča na Planini Kuhinja

13. 9. – 22. 9. Mad Mountain Beach Bar Sotočje

Več informacij najdete na spletni strani: www.dolina-soce.si. Vsi, ki se nam boste pridružili na festivalih ste vabljeni, da svoje utrinke delite z nami na #socavalley in #ifeelsLOVEnia.