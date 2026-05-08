Slovenija

Jeza zaradi preveč delovišč hkrati, inšpektorat bo pregledal vsa

Ljubljana, 08. 05. 2026 15.43 pred 27 minutami 3 min branja 78

Avtor:
T.H. STA
Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani

"Gre za popoln razpad prometne pretočnosti države," ob prometnem kolapsu na avtocestnem križu obrtna zbornica opozarja, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel pregledovati posamezna delovišča po državi.

Na štajerski avtocesti med Domžalami, Sneberjem in Zadobrovo vlada prometni kaos epskih razsežnosti, podobno stanje se pojavlja tudi na primorski avtocesti pri Postojni, na območju Ravbarkomande in na številnih drugih ključnih prometnih odsekih, se hudujejo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Vsakodnevni večkilometrski zastoji, večurne zamude ter vse pogostejše prometne nesreče niso več zgolj prometni problem, temveč resna grožnja varnosti ljudi, gospodarstvu in normalnemu delovanju države, so opozorili. Darsu so ob tem očitali, da je hkrati odprl preveliko število obsežnih del na najpomembnejših prometnih žilah države, ne da bi zagotovil ustrezne obvoze, prometno pretočnost ali minimalne varnostne standarde za uporabnike cest.

'Popoln razpad prometne pretočnosti države'

Kar danes spremljamo na slovenskih avtocestah, po besedah predsednika sekcije za promet pri OZS Petra Piška ni več zgolj nevšečnost za voznike. "Gre za popoln razpad prometne pretočnosti države. Vsakodnevno so ogrožena življenja ljudi, vozniki tovornjakov po več ur stojijo v kolonah, podjetja pa trpijo ogromno gospodarsko škodo. Nedopustno je, da Dars istočasno odpira tolikšno število velikih investicij brez jasnega načrta, kako bo država v tem času sploh normalno funkcionirala," je prepričan.

Zastoj zaradi nesreče pred delovno zaporo pri Postojni
FOTO: Bobo

Na OZS poudarjajo, da slovensko gospodarstvo ne more več nositi posledic prometne paralize. Vsaka ura v zastoju pomeni izgubljene delovne ure, zamude pri dobavah, dodatne stroške goriva, zamujene termine in neposredno škodo za podjetja, izvoznike, obrtnike ter prevoznike. Posebej alarmantno pa je dejstvo, da se ob popolnoma zasičenih prometnih koridorjih povečuje tudi tveganje za najhujše prometne nesreče, so opozorili.

"Po vsaki novi tragediji poslušamo enake odgovore in opravičila. Dovolj je. Slovenija potrebuje takojšnje krizno upravljanje prometa, in ne birokratskih pojasnil. Če država ni sposobna zagotavljati osnovne prometne varnosti in pretočnosti, potem imamo resen sistemski problem," je še dodal Pišek.

Zahtevajo omejitev sočasnih zapor in gradnjo ponoči

Od Darsa in ministrstva za infrastrukturo na OZS zahtevajo takojšnjo uvedbo konkretnih izrednih ukrepov. Med njimi so v sporočilu nanizali omejitev sočasnih zapor in del na ključnih avtocestnih odsekih, okrepljeno izvajanje del v nočnem času ter vzpostavitev učinkovitejšega prometnega režima in kriznega upravljanja.

Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani
FOTO: Luka Kotnik

Ob tem se jim zdijo nujni tudi večja prisotnost prometnih služb na najbolj kritičnih točkah, bistveno bolj transparentno in dnevno obveščanje javnosti o dejanskih učinkih zapor ter priprava jasnega nacionalnega načrta za zagotavljanje pretočnosti slovenskega avtocestnega križa.

Delovišča bo pregledala inšpekcija

Potem ko je v delovni zapori pri Postojni v nedeljo in ponedeljek zjutraj prišlo do dveh večjih prometnih nesreč, je vlada na četrtkovi seji sprejela sklep, naj ministrstvo za infrastrukturo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Ministrica Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle, se je z vsemi ključnimi deležniki sestala danes.

Sestanek o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih
FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

Sestanka so se med drugim udeležili tudi minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Branko Zlobko, namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič in direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol.

Bratuškova je od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor z zoženji ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni, sledile bodo še meritve širine cestišča v zapori. Hkrati bodo danes in v naslednjih dneh opravili tudi inšpekcijske preglede na deloviščih Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica ter na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest.

promet zastoji dars delovišča zapore avtoceste

KOMENTARJI78

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
08. 05. 2026 19.35
Sicer bo pa jajotova vlada vse uredila v enem dnevu.
Odgovori
0 0
za bojši jutri
08. 05. 2026 19.35
Delovišča so označena povsod, da bi pa kdo delal, tega pa ni videti. Vodstvo Darsa je opravilno nesposobno!
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
08. 05. 2026 19.34
Inšpektorat še vedno znova šele ko vse eskalira do nedelovanja
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
08. 05. 2026 19.28
Lahko sveti Pavel pregleduje, pa če pade kuverta pod mizo bo vse v najlepšem redu...
Odgovori
+1
1 0
devote
08. 05. 2026 19.25
Zapuscina alencice..AC ji je samo sredstvo za ropanje proracuna.. kateri vozniku bo koristil 3 pas v razdalji 20 km tud ne vem..
Odgovori
-1
1 2
Eksiflajs96
08. 05. 2026 19.24
Po vseh drzavah v eu se dela ponoci, ce je pa ze vecji poseg v dela pa delajo 24ur na dan v izmenah da se zadeva cim preje sanira, pr nas pa 6 urne delovnike trpajo pa adijo.. pa se to na 6ih kilometrih 3 bagri pa 5 aboridzinov z lopato..
Odgovori
+1
1 0
smajser1
08. 05. 2026 19.19
Puklasti bo vse zrihtal
Odgovori
+0
1 1
bronco60
08. 05. 2026 19.07
No,počakal so na Dobrunje,zdej se pa ne sekirajo več, tud, če bi kdo moral mal počiti v novem hotelu.
Odgovori
+1
1 0
Smrtlevičarjem
08. 05. 2026 18.48
Levičarska banda nam je potopila državo ampak robi še vedno pluje v pristan ker nam je naredil totalni kolaps na naših cestah!
Odgovori
+1
7 6
aljoteam
08. 05. 2026 19.18
Tisti ki se pustite da vas delijo na dva dela in ste celo goreci pripadniki ste velik problem v druzbi.
Odgovori
+3
3 0
Lopov975
08. 05. 2026 18.34
Spokajo nj se iz avtocest do konca avgusta,banda
Odgovori
+4
4 0
SloButale
08. 05. 2026 18.25
DARS dela dobro. Tako je prepričanje DARSa.
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
08. 05. 2026 19.21
Večina misli drugače. Dars soloh ne ve kaj počne. Vse je prepuščeno naključju. Bo kar bo. Kot butalski kovač. Če bo špičasto bo kramp če bo ploščato bo lopata. Do zadnjega ne bomo vedeli kaj bo
Odgovori
0 0
Medo1964
08. 05. 2026 18.11
Meni je pa vsec; Si predstavljate severne turiste ko bodo prisli v naso prekrasno , lepo, dezelo????? Juhu; Nikoli vec
Odgovori
+3
3 0
Endless
08. 05. 2026 18.11
Občutek na avtocesti je takšen, kot da jo gradijo od MB do KP. Zdaj veste zakaj so podaljšali vinjete. Je bil pa seveda takrat prikladen bombonček
Odgovori
+6
6 0
a.kralj1994
08. 05. 2026 18.10
No, najbolj nekorektno (milo rečeno) je sedaj za zastoje na naših AC kriviti Golobovo vlado, saj ti zastoji niso od včeraj, ampak jih imamo že leta...pred 40 leti, ko se je začelo razmišljati o avtocestnem križu pri nas, seveda toliko prometa še ni bilo, ampak ravno v tem je poanta, saj nihče od politikov ni poslušal stokovnjakov, ki so opozarjali na povečevanje prometa, ampak je raje politika (odločevalci) posegla po cenejšem scenarijo...iz štirih strani pripeljati dvopasovnice v Ljubljano...kar se danes vidi, kot katastrofalna odločitev brez vizije in pameti...kdor se spomni, je že takrat bila na mizi možnost AC iz Gorenjske od Radovljice do Logatca, Novo Mesto - Postojna in Celje - Novo Mesto ter že takrat predvidena AC iz Koroške do Celja...vendar je bila cenejša današnja scena...ki pa na koncu vidimo, da ni najcenejša, ampak izjemno draga verzija, ki jo plačujemo vsi...si lahko zamislite, da nek kamion (ali avto) štarta iz Maribora, mora skozi delovne zapore pri Slov.Bistrici, Slov.Konjice in Domžal (če ni na Trojanah še kak tunel zaprt, ker so tako slabo narejeni, da se vsak drugi mesec zapre en tunel na tem odseku za 14 dni)...in potem skozi (oz. okoli) Ljubljano in nato proti primorski, kjer je delovna zapora pred Postojno in pred Kozino ter pot nadaljevati do Kopra? To vendar lahko traja tudi pet ur (?!) za 230 kilometrov?! Da o železniški infrastrukturi sploh ne govorim...in da sploh nimamo več nacionalnega letalskega prevoznika...in to je ta politika, ki nam danes predava o blagostanju in svobodi in demokraciji, sami pa v 35 letih niso bili sposobni spraviti skupaj cest in železnic oz. so ostale iste in bivše Jugoslavije? Žalostno, kaj ne?
Odgovori
-5
4 9
JanezNovakJohn
08. 05. 2026 18.05
Namesto tretjega pasu bi morali zgraditi še en obroč - obvoznico okoli Ljubljane. Ta bi moral biti od obstoječega oddaljen najmanj 1,5 km. Kompleten klinični center bi morali preseliti med obe obvoznice in še kaj...
Odgovori
+4
5 1
kunccix
08. 05. 2026 18.01
Nsi&DARS rabote
Odgovori
-3
1 4
kritika1
08. 05. 2026 18.01
Pred štirimi leti so v koaliciji na pobudo levice sklenili, da se AC ne bodo širile, da bomo razvijali javni promet. No sedaj gledamo sadove teh modrecev. Dokazano in to neizpodbitno, da je gradbišč bistveno preveč in to iz čisto preprostega razloga, Slovenija preprosto ni sposobna pokriti vseh delovišč z delavci in mehanizacijo, to je preprosto nemogoče a za Goloba in njegovo ekipo je to nepomembno. Državo nam dobesedno uničujejo, kot da nas hočejo kaznovati, ker jim nismo namenili še enega mandata, da uničijo res čisto vse. To je do sedaj največja katastrofa v samostojni državi, kaj takega še nismo videli in ne gre za to, da nekdo stoji v koloni, gre za to, da stoji celotna država, da se nam dogaja ogromna gospodarska škoda, da ljudje umirajo na teh naših cestah in vse to je v porastu. In sezona se še ni začela? In če sedaj stvar še zaključimo z ugotovitvijo, da se to dogaja iz isto preprostega razloga. Bratuškova je dobro vedela, da bodo volitve izgubili in da bi svojem zagotovila čim več poslov z državo so odprli vsa možna delovišča, samo da se razkoplje, potem pa počasi naprej? Tako delajo "mojstri", ko ti pred hišo parkira star stroj in nekaj materiala, potem pa izgine kot duh. In ko si tik pred tem, da stroje potisneš pod breg, se pojavi in izkoplje tri luknje, nekaj zabetonira in potem se zgodba še nekajkrat ponovi. Na koncu, da te potolaži, ti izstavi še račun, ki te dobesedno ubije. Ja to tem sistemu se delajo naše ceste in železnice. Mojster pa se piše Bratušek Alenka.
Odgovori
+7
7 0
Smuuki
08. 05. 2026 17.56
Ko daš tako pomemben resor kot je promet v roke amaterski šivilji doživiš eksperiment v živo. Poiskusi na živih ljudeh se zdaj izvajajo. Take so ne dolgo nazaj obsojali na smrt ki so izvajali poiskuse na živih ljudeh. Alenka se uči na nas
Odgovori
+6
9 3
Brezimenski
08. 05. 2026 17.51
Smešno je, da zdaj “rešuje” problem nekdo ki je glavni krivec za ta isti problem (Bivša vlada in Bratuškova). Zraven tega je od vsega najslabše to, da bi avto vesta povsem enaka po končanju del. Še vedno en vozni pas premalo, preozka cestišča, tuneli in viadukti, ter prekratki in preostri izvozi ter dovozi.
Odgovori
+5
5 0
Sumpres
08. 05. 2026 17.44
avtoceste pri nas so postale prometni eksperiment, v katerem nihče več ne ve, ali je večja težava gradbišče, zastoji pred njim ali vozniki.. Na približno 15-kilometrskem odseku mimo Postojne se je v dveh mesecih zgodilo 47 nesreč, kar je številka, ki bi morala zveneti kot alarm. In ko se en tak odsek zabaše, se ne zabaše samo Postojna. Zabaše se pol države, skupaj z vsemi njenimi obvozi, priključki in iluzijami, da bo “mogoče šlo pa danes malo bolje. DARS teleti.
Odgovori
+8
8 0
oježeš
08. 05. 2026 18.35
Alarm za avto šole pri vzgajanju voznikov. Če si pameten veš kako moraš voziti po cestah v slučaju, da je promet omejen iz kakršnega koli vzroka. In ne moreš voziti, kot bi imel urejeno cesto v vseh segmentih. Še ko niso razkopavali, je bilo na kupe nepotrebnih nesreč, kar še vedno kaže da so glavni vzrok vozniki. Če je omejeno vozišče z raznimi zaporami, ne moreš voziti kot da zapor ne bi bilo. Drži samo trditev, da je preveč odsekov istočasno v obdelavi s premalo delovno silo. Gradbeni odseki bi morali biti krajši z več delovne sile in tudi hitreje bi se prestavljali. Tako, da bi bil končni učinek, večja pretočnost, manjši zastoji in manj nesreč. Če pogledate Google, je AC skozi Avstrijo eno samo gradbišče. Nisem pa zasledil, da bi bilo toliko nesreč kot pri nas, saj so ljudje v vozilih bolj kulturni, bolj strpni in manj samopašni.
Odgovori
+1
1 0
