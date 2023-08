Jezero Črnava v Preddvoru praznijo, zadrževanje na bregu je prepovedano

Da je prehod obiskovalcem prepovedan, naznanja rdeče-beli trak, napeljan prek sprehajalne poti in ovit na most čez jez. Od jezera Črnava, na katerem so pred kratkim uredili lesen splav, kjer se sprehajalci in kolesarji radi nastavijo sončnim žarkom, ni ostalo prav veliko. Namesto vode sta v njem zgolj še blato in mulj, na bregovih pa lesene naplavine. Razlog pa – nedavna ujma.

V četrtek je Civilna zaščita vse občane obvestila, da so v jezeru začeli spuščati nivo vode. Ne bodo ga sicer izpraznili v celoti, pač pa zgolj toliko, da razbremenijo jez in izvedejo sanacijska dela na zahodni obali ter prodnem usedalniku. V sklopu del na usedalniku bodo uredili prag in ribjo stezo, nato pa bodo jezero spet napolnili z vodo.

Preddvor je bil sicer med nedavnimi neurjem med bolj prizadetimi gorenjskimi občinami. Gasilci PGD Preddvor so bili od četrtka zvečer poklicani na več kot 70 posredovanj – črpali so vodo iz kleti, čistili naplavine, preusmerjali vodotoke, pokrivali plazovine in evakuirali občane. V nedeljo so sporočili, da se razmere umirjajo. Hudourniški značaj vodotokov jim ni prizanesel, jim je pa lega na vznožju gora omogočala, da je voda hitreje odtekala kot na območjih z nižjo nadmorsko lego.

Preko štaba Civilne zaščite so aktivirali koncesionarje z gradbeno mehanizacijo, ki so poskrbeli za prevoznost cest in nujno sanacijo infrastrukture, pohvalili pa so tudi odziv župana in marljive občane, ki so se s stroji in orodjem hitro in organizirali v delovne skupine ter sami poskrbeli za najnujnejše ukrepe. Očistili so prepuste in jaške, preusmerjali vodo, črpali vodo s traktorskimi cisternami, ter s traktorskimi prikolicami odvažali nanešeni material in naplavine.