Jezikovna dilema: v Šrilanki ali na Šrilanki?

Primeri otoških držav, ki kažejo na odstopanje vsakdanje rabe od pravopisnih pravil, so poleg Šrilanke tudi Tajvan, Trinidad in Tobago ter Zahodna Samoa. v Šrilanki: na Šrilanki, tudi v Šrilanki

v Tajvanu:na Tajvanu, tudi v Tajvanu

v Trinidadu in Tobagu: na Trinidadu in Tobagu, tudi v Trinidadu in Tobagu

v Zahodni Samoi: na Zahodni Samoi, tudi v Zahodni Samoi