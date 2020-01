Jezikovnim zagatam pomahajte v slovo

Da poznavanje tujega jezika pomeni neprecenljivo dodano vrednost tako v zasebnem, kot v poslovnem svetu, ni nobena skrivnost. Metode pridobivanja znanja so različne in napačno bi bilo pričakovati, da obstaja univerzalen način, ki je najboljši za vsakogar. Ljudje se razlikujemo po karakterju, navadah, starosti, količini prostega časa, volji, željah in pričakovanju in tudi načini učenja, ki nam bodo najbolj ustrezali, so zato različni

Če poznate le nekaj osnovnih besed in si želite bolje govoriti jezik, se vas bo ta najbolj »prijel«, če ga boste govorili v naravnem okolju, kjer velja za uradni jezik. V kolikor imate na voljo veliko časa, lahko poskusite tudi z učenjem iz knjig, preko računalniških aplikacij ali zvočnih posnetkov, vsekakor pa je potrebno pretehtati prednosti dobre jezikovne šole, ki jih ni malo. Prednosti dobre jezikovne šole Najpogostejša težava, na katero boste zelo verjetno naleteli, če se boste učenja lotili sami, je pomanjkanje motivacije. Učenje radi prestavljamo na kasneje in, v kolikor se ga lotevate sami, je verjetnost, da se ga sploh ne boste lotili, kar precej velika. Že samo dejstvo, da ste za tečaj odšteli določeno vsoto, bo vsaj začetni motivator, da se učenja resno lotite. Dejstvo, da vam »na drugi strani« nekdo vedno lahko nudi pomoč pri zagatah, deluje kot motivator in daje nov zagon. Dobra jezikovna šola ima natančno izdelam program, se prilagaja posamezniku in nudi vse, kar potrebujete, da boste pri učenju karseda hitro napredovali. Pred pripravljenogradivo za poslušanje, preverjanje znanja, govorne vaje in podobno, bo vaše učenje še bolj optimiziralo in prihranilo veliko časa.

Berlitz FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Ure, ki jih boste bodisi obiskovali, bodisi se jih udeležili preko spleta, so natančno zasnovane. Vam torej ne bo potrebno načrtovati, raziskovati, katera metoda vam najbolj leži, v učnih urah boste lahko preprosto uživali, kar je nenazadnje smisel odkrivanja novih jezikovnih svetov. V samem procesu učenja se nam rado zgodi, da obtičimo in ne vemo najbolje, kam nas pelje naslednji korak. Tudi, ko delamo napake, je pomembno, da nam nekdo razloži denimo slovnična pravila, saj bomo jezik hitreje in bolje obvladali, če razumemo tudi teorijo. Tudi sicer nas bo dober učitelj dobro podučil tudi o naglašanju besed in izgovorjavi. Med vsemi prednostmi pa je nemara najpomembnejša ta, da bomo v učenju jezika v jezikovni šoli dobili priložnost pogovora v tujem jeziku. Na skupinskih tečajih je ena od prednosti, da je vaše znanje na podobni stopnji kot znanje ostalih tečajnikov in je verjetnost, da bodo vaše skupne težave zelo podobne, precej visoka. Tudi sicer je pogovor v tujem jeziku najlažji in najhitrejši način, da se ga dobro naučite. Pri tem je velikega pomena znanje učitelja in dobre jezikovne šole. V jezikovnih centrih Berlitz je znanje učitelja zagotovljeno z učitelji, ki so naravni govorci.

Berlitz FOTO: PR/Arhiv ponudnika