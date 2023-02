Jezuiti potrdili nove domnevne žrtve Rupnika, med njimi tako ženske kot moški

"Ljudje so res bogovi, preživeli so zlo, ki so ga domnevno trpeli," je dejal delegat mednarodnih hiš Johan Verschueren , ki je potrdil, da je red Rupniku prepovedal vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in druge javne nastope ter tudi vse oblike javnega umetniškega izraza. Kot je dodal, ne izključujejo niti nadaljnjih sankcij proti njemu.

V zadnjih mesecih je kontaktna ekipa za primere pritožb zoper jezuite Delegacije za rimske medprovincialne hiše in dela Družbe Jezusove prejela več novih pričevanj in pritožb v zvezi s patrom Markom Ivanom Rupnikom . Gre za prijave duhovnih, psiholoških in seksualnih zlorab z zelo visoko stopnjo verjetnosti, ki naj bi jih Rupnik zakrivil med sredino 80. let prejšnjega stoletja in letom 2018.

Mnoge žrtve se med seboj ne poznajo, dejstva, ki jih navajajo, pa segajo različna obdobja. Prav zaradi tega smatrajo, da je stopnja verodostojnosti pričevanj zelo visoka. Rupnik naj bi dejanja izvedel od sredine 80. let do leta 2018. Gre torej za več kot 30-letno časovno obdobje.

Ekipe so se želele s slovenskim patrom glede njegovih dejanj tudi sestati, a neuspešno. So pa sestavili izčrpen dosje svojega dela in ga predali Delegatu DIR. V njem so zapisali sklepe skupine o različnih možnostih v zvezi z nadaljnjimi civilnimi in kanoničnimi pravnimi postopki ter navedbe in priporočila društvu o možnih korakih, ki jih je treba sprejeti.

Spodbuditi nameravajo sicer notranji postopek, v katerem lahko svojo različico dejstev poda tudi Rupnik. V tem postopku lahko zoper slovenskega duhovnika uvedejo disciplinski ukrep. Ob tem so kot previdnostni ukrep zaostrili ukrepe zoper njega: prepovedali so mu kakršno koli javno umetniško udejstvovanje, zlasti v povezavi z verskimi strukturami. Ob tem sicer že veja tudi prepoved kakršnega koli javnega ministrantskega in zakramentalnega delovanja, prepoved javne komunikacije in prepoved zapuščanja regije Lazio.

"Kot Družba Jezusova smo te in druge podobne primere dolžni obravnavati resno, s spoštovanjem in z zaščito resnice in pravice za vse vpletene. Med seboj želimo imeti jasno možnost poti, ki zasleduje popolno priznanje resnice dejstev s strani odgovornih in pot pravice za storjeno krivico," je dejal Verschueren.