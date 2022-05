JGZ Brdo: Trenutna postavitev kipov v Pivki je začasna

Zaposleni na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) so v javnem pismu izrazili dvom, da so spomenike in vrtne skulpture iz parka protokolarnega objekta Brdo umaknili zaradi restavracije. V ALUO umik kipov iz javnega prostora vidijo kot politično potezo, ki je vredna obsojanja. Sprašujejo se tudi, zakaj ni nikakršnega poročila o njihovi restavraciji in javne razprave o tem, kakšna bo nadaljnja usoda kipov.

Za pojasnila smo se že včeraj obrnili na Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo), Muzej novejše zgodovine, Park vojaške zgodovine Pivka in Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Zakaj so kipe umaknili?

V JGZ Brdo so poudarili, da so jih strokovnjaki že pred leti opozorili, da "umestitev kipov v park posestva Brdo ni ustrezna in da je potrebno razmisliti o bolj ustrezni celoviti prezentaciji zbirke". "S predlagano rešitvijo tako združujemo pomembno zbirko in jo predajamo v skrb pristojni ustanovi in s tem zagotavljamo redno varovanje, vzdrževanje ter ustreznejšo predstavitev v ustanovi z velikim številom obiskovalcev," so poudarili.

Kot pravijo, so "kot dober gospodar" želeli, da se kipi restavrirajo. Zato so stopili v stik z Restavratorskim centrom ZVKDS, ki je ocenil stanje kipov in pripravil program konservatorsko restavratorskih posegov. "Ker smo kip Tita, avtorja A. Augustinčića, JGZ Brdo z reverzom leta 2001 pridobili od Muzeja novejše zgodovine, smo jih kontaktirali in zaprosili za dovoljenje za izvedbo obnovitvenih del," so pojasnili.

Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) so potrdili, da so njihovi strokovnjaki maja 2021 na prošnjo JGZ Brdo in Ministrstva za kulturo pristopili k pripravi konservatorsko-restavratorskega programa za zbirko skulptur.

"Razlogov za prestavitev večine skulptur iz njihovega izvornega okolja pri vili Bled je bilo več, med pomembnejše pa nedvomno sodi ta, da postavitev ni bila skladna z estetskimi predstavami Maršala Tita, za katerega so skulpture vsaj pri Vili Bled prvenstveno nastale. Danes zbirko ocenjujemo kot pomembna kiparska dela iz povojnega časa, ki so namenjena zunanji postavitvi in do sedaj še nikoli niso bila ustrezno konservatorsko-restavratorsko obravnavana. Zato so se po predhodnih analizah same postavitve skulptur in ocene prostorskega učinkovanje njihove postavitve na sekundarni lokaciji že v lanskem letu pričele prve preliminarne konservatorsko-restavratorske raziskave," so pojasnili v ZVKDS.