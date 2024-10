26,3 odstotka: podpora vladi padla na najnižjo točko doslej

Kakšne so politične posledice zloma jedrskega referenduma? Kaj pravijo volivci? Koga so kaznovali in koga nagradili po fiasku z ljudskim odločanjem?In kako politično sliko spreminja strankarska osamosvojitev Anžeta Logarja ter njegova ločitev od Janševe SDS? Za našo medijsko hišo so najnovejši politični utrip v državi izmerili v inštitutu Mediana.