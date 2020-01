Joc Pečečnik ne ve nič o Lebnovi morebitni menjavi službe

Jureta Lebna očitno ni med četverico, ki so jo ljubljanski kriminalisti ovadili zaradi afere Maketa za drugi tir. Po izstopu iz Cerarjeve SMC bo tokrat moči združil s premierjem Marjanom Šarcem , ki brez Lebna očitno ne more. V aferi ga je dolgo branil, v njegovem kabinetu pa bo postal državni sekretar za podnebne spremembe.

Jureta Lebna očitno ni med četverico, ki so jo ljubljanski kriminalisti ovadili zaradi afere Maketa za drugi tir.

Po naših informacijah najverjetneje Leben ni med ovadeno četverico

Premier Šarec še čaka in taktizira, ali je eden od štirih ovadenih oseb v aferi maketa tudi Jure Leben. Toda, ker ga policija po naših informacijah v tej zadevi ni niti zaslišala, nekdanji okoljski minister najverjetneje ni med ovadeno četverico. Med lanskimi hišnimi preiskavami so kriminalisti sicer osumili nekdanjega direktorja direkcije za infrastrukturo Damjana Topolka in še tri uslužbence ministrstva.

Novega državnega sekretarja naj bi imenovali na eni od naslednjih sej vlade

Šarec je Lebnu - s katerim sta menda v stikih vse od lanskega februarskega odstopa, prav zaradi afere maketa - tako pripravljen ponuditi drugo priložnost. Novega državnega sekretarja za podnebne spremembe naj bi imenovali na eni od naslednjih sej vlade. A najverjetneje še ne ta četrtek. Lebnov trenutni delodajalec eden najbogatejših Slovencev Joc Pečečnik sicer pravi, da je bil tako kot vsak dan tudi danes na delovnem mestu in da nič ne ve o Lebnovi menjavi službe.