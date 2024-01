"Ne vem, kako mi ni uspelo rešiti tega podjetja pred stečajem, dejstvo pa je, da se podjetja zapirajo in odpirajo, kot se otroci rojevajo in starejši umirajo," je uvodoma dejal Pečečnik. Kot je nadaljeval, je po njegovem odgovornost podjetništva v tem, da se je treba seznaniti z realnimi razmerami. "Mi nismo prišli kot investitor in kupec podjetja, temveč kot posojilodajalec v pomoč obubožani družini, ki je v solzah prosila za pomoč."

Nekdanjemu lastniku Milanu Morecu je bil sicer Pečečnik pripravljen prodati podjetje za en evro. Pečečnik je pojasnil, da je to res ponudil, ker niso noter vložili le finančnih sredstev, temveč so stvari, na primer zamenjava luči, popravljali tudi v proizvodnji. "Vse smo naredili, da bi podjetje rešili." A kot je dodal, ima podjetje dva skrajna problema: na eni strani kapaciteta, ki ne omogoča preživetja, na drugi strani pa je bilo nemogoče pridobiti novi kader.

"Naša učinkovitost in sposobnost se kažeta v tem, da smo prišli zgodbi, ki nima lučke na koncu tunela, do dna," je pojasnil Pečečnik. "To podjetje bi moralo že pred enim letom ali prej v stečaj."

Njegova izjava na tiskovni konferenci, da se mu zdi, da so zaposleni kar veseli, da gre podjetje v stečaj, saj ne bodo veliko utrpeli od tega, ker bodo na zavodu za zaposlovanje dobili skoraj isto, kot so do sedaj, je precej razburila sekretarko Zveze svobodnih sindikatov v Pomurju. Pečečnik je odgovoril, da so bile plače zaposlenih, ki so tam leta delali, "pač takšne, da so bile pod minimalnim prihodkom". Pojasnil je, da za njih ne bo veliko razlike, saj se bo 52 ljudi v 24 mesecih upokojilo, v 48 mesecih pa kar 75 odstotkov. "Kadar je v Prekmurju lepo vreme, čas za poljščine in so košnje v obdelavi, pa tudi manjka do 50 odstotkov zaposlenih, ker so na bolniški."

Točka preloma, da je podjetje poslal v stečaj, je bila nesposobnost zagotavljanja produktov za nove trge, ki bi jih morali pridobiti, da bi lahko ustvarili dovolj prihodka za plačilo, je poudaril Pečečnik.