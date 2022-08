Zakonca Johnson na Jezerskem aktivno preživljata poročno potovanje

Carrie in Boris Johnson

Zakonca Johnson sta se v sredo odpravila na krajše počitnice. Iz urada britanskega premierja so sporočili, da bosta na dopustu do konca tedna. Uradno pa niso razkrili, kje naj bi se mudil. So pa informacijo, da Boris Johnson te dni baterije polni v Sloveniji potrdili v kabinetu našega predsednika vlade, Roberta Goloba.

Kot smo neuradno izvedeli, naj bi Boris in Carrie Johnson za svoje mini medene tedne izbrala Gorenjsko. Bivala naj bi na Jezerskem, v prestižni eko Vili Planiki, kjer ju varujejo britanski varnostniki. To nam je potrdil tudi župan Jezerskega Drejc Karničar, ki je britanskega premierja videl na kolesu v družbi varnostnikov. Kot je poudaril, je bil brez čelade, prepoznal pa ga je po njegovih značilnih laseh.

"O obisku tako eminentne osebe nismo bili posebej obveščeni. Je bila pa zanimiva zgodba, ko smo včeraj zvečer pripravljali oziroma testirali nove zapornice za umirjanje prometa v Ravenski kočni in se je mimo pripeljala ena skupina kolesarjev in med njimi en gospod, ki je bil zelo podoben Borisu Johnsonu. Tako, da verjetno .. Verjetno je na Jezerskem," je dejal Karničar.