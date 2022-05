JOKER OUT prihajajo v Celje

Mladi, talentirani in ambiciozni glasbeniki, ki postajajo največje prepoznavno ime na slovenski glasbeni sceni, bodo prvič zaigrali svoje uspešnice na odru knežjega mesta. Ampak ne bodo edini mladi nastopajoči band, ki bo 4. junija na muzejskem trgu osvajal množico oboževalcev slovenske glasbe. Za ogrevanje na dogodku bo poskrbela vroča evrovizijska skupina LPS. Gre za enega prvih večjih javnih nastopov mladega celjskega banda odkar so se vrnili z velikega evrovizijskega odra. S svojo navihano energijo bodo kot predskupina obiskovalce pripravili na vrhunec dogodka, ki ga organizira Majkdrop.

Majkdrop povezuje ljudi med seboj, a v ospredje vsakič postavi osebno izkušnjo obiskovalca. Načelo organizacije vsakega dogodka je, da vsakemu navdušencu doda umirjenost pri doživetju dogodka. Tudi če gre za koncert z noro zabavo, še vedno je obiskovalec v doživetju umirjen, saj mu Majkdrop tako naslavlja vse njegove čute.

Majk drop pomeni vrhunec doživetja in povezovanje ljudi, od kreatorjev in izvajalcev do lučkarjev in gostincev. Na Joker Out koncertu, ki ga poganja vodilna avto hiša v mestu A2S Celje, bo poleg koncerta torej poskrbljeno tudi za vse ostalo. Za najboljo ponudbo hrane in pijače bo na koncertu namreč poskrbel znani Pišek bar.

Knežje mesto bo torej 4. junija v znamenju Majk drop trenutka. Zakaj ravno v Celju? Ker, tako kot pravi celjska turistična organizacija Visit Celje; zdaj je čas za Celje, za mesto Grofov. Muzejski trg, ki se nahaja v starem mestnem jedru, bo pričaral sodobno in zabavno prizorišče, ki se vam bo za vedno vtisnilo v spomin.

Kako do vstopnic?

Karte za Majkdrop trenutek z Joker Outi so že na voljo na Eventimu in na vseh njihovih prodajnih mestih, zato ne odlašajte, akcija! Zažuramo 4. junija v Celju? Zažuramo!

Naročnik oglasa je Majkdrop.