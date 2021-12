Jonas Žnidaršič se podaja v politiko, kandidiral bo na listi SD

Kot je povedal Žnidaršič, je k njegovi odločitvi pripomoglo prepričanje, da je čas za spremembe. Po resnem premisleku se je odločil, da bo kandidiral za poslansko funkcijo in na lastno pobudo potrkal na vrata SD in predsednice Tanje Fajon , saj je v stranki prepoznal verodostojnost. Kot je potrdil tudi predstavnik SD za odnose z javnostmi, so z Žnidaršičem, potem ko jih je poiskal sam in predlagal sodelovanje, dosegli dogovor o kandidaturi.

Jonas Žnidaršič je najavil, da se podaja v politiko. Kot nam je potrdil predstavnik SD, bo Jonas Žnidaršič, znani igralec in voditelj, kandidiral v tretji volilni enoti, v Ljubljani, in sicer v svojem domačem volilnem okraju, na Vrhovcih.

"Slovenija pluje v napačno smer. Ladja bo nasedla in se potopila, če je pametni in pošteni ljudje ne obrnemo v pravo smer. Dovolj je plenjenja, korupcije in političnega sprenevedanja. Dovolj je arogance, razpihovanja sovraštva in norčevanja iz ljudi," je povedal ob najavi svoje politične kandidature in ljudi pozval na volitve.