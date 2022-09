Jonas Žnidaršič z idejo, kako preprečiti napake, kot je zamenjava identitet

"Pravzaprav bi se dalo nekega dne, morda v bližnji prihodnosti, poenotiti tudi vozniško dovoljenje, torej, da bi imeli ljudje v eni izkaznici združeno osebno, zdravstveno in vozniško dovoljenje," je prepričan.

Na pomislek, da slovensko zdravstvo nima enotnega informacijskega sistema niti znotraj posameznih bolnišnic, kaj šele na ravni države, pa: " Mislim, da je Slovenija država, ki to zmore in se to da lepo uštimati, če je volja!"

V izogib dogodkom, kot smo jim bili priča zadnje dni in v izogib raznim malverzacijam, zlorabam zdravstvenih kartic ministrstvu za zdravje, za notranje zadeve in vladni službi za digitalno preobrazbo predlaga, naj informacijski sistem v javnih zdravstvenih zavodih spremenijo.

Televizijec in prvikrat poslanec Jonas Žnidaršič je letos poleti ob neustavljivem požaru na Krasu predlagal, naj gasilci za gašenje uporabijo vodni top, kar se je kasneje realiziralo. Zdaj se - po aferi v celjski bolnišnici, kjer je prišlo do zamenjave identitet dveh pacientov - oglaša z novo pobudo.

Na ministrstvih bodo pobudo, ki so jo prejeli, proučili, so pa bili hitri v odzivu na zavodu za zdravstveno zavarovanje, kjer so opomnili, da lahko izvajalci zdravstvenih storitev že zdaj v primeru dvomov identiteto pacienta preverjajo z osebno izkaznico ali drugim osebnim dokumentom.

Še več, že prihodnje leto naj bi se biometrična osebna izkaznica, ki je na voljo od letošnjega marca, lahko uporabljala tudi kot kartica zdravstvenega zavarovanja. To pa je, so prepričani, za uporabnika prijazneje in stroškovno učinkoviteje kot vzdrževanje dveh ločenih dokumentov z isto fotografijo.