Joras ostal brez vode, ministrstvo mu predlaga, da težavo reši na Hrvaškem

A so predstavniki zunanjega ministrstva prav danes v Piranu dali občini in vodovodu jasna navodila.

Sporočajo, da je po arbitraži Joras na Hrvaškem, zato mora tam zaprositi za nov priključek - s čimer pa se seveda borec za južno mejo ne strinja. Sem prvi slovenski begunec v Evropi, je ogorčen.

Pred svojo hišo ima Joras zato za mimoidoče postavljen avtomat s plastenkami vode - in na njem napis: "Voda je vir življenja."



"Saj vidite, ni več vode," nam v kopalnici pokaže Joras, ki ima zato tam steklenico vode. "Da si lahko vsaj zobe umijem."



Joras je sicer že položil nove cevi, a preklopa vode ne bo, ker Rižanski vodovod tam ne more več izvajati sanacij, je bilo slišati po današnjem sestanku v Piranu.



Marko Vrevc z zunanjega ministrstva pojasnjuje: "Oskrbo z vodo na območju gospoda Jorasa zagotavlja ponudnik Hrvaške strani."



Od arbitražne sodbe je to namreč Hrvaško ozemlje. Joras pa se s tem ne strinja, saj implementacije sodbe še ni.



A Rižanski vodovod Koper se bo držal navodil ministrstva, pravi Martin Pregl: "Parcela o kateri govorimo ni več znotraj občine Piran, ni več znotraj Slovenije in ni več znotraj območja, ki ga RVK oskrbuje s čisto pitno vodo."



Zanimivo pa je, da bo, ne glede na to, na kateri vodovod bo Joras priključen, v vsakem primeru pil Hrvaško vodo. Za ta del Obale jo namreč Rižanski vodovod odkupuje od sosedov iz Istre. A gre za princip ...



Zato Joras pravi, da ima tri možnosti. Prva je ta, da mu Rižanski vodovod odpre vodo, druga je, da začne upor, kot ga je že velikokrat, tudi z gladovno stavko: "Tretja možnost pa je, da se priklopim na Dragonjo, začnem črpati vodo iz Dragonje in tako oskrbim družino z vodo."Čeprav se zaveda, da ta voda ni pitna in bi tako ogrožal zdravje svoje družine.



Zadnja možnost - torej ta, ki mu jo predlaga tudi naša država - da se obrne na Hrvaško oziroma istrski vodovod, pa zanj ne pride v poštev, čeprav v isti sapi dodaja, da bodo to najbrž morali narediti njegovi potomci.