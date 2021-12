Mariborskemu krovcu po možganski kapi grozi še deložacija

Petdesetletni Rajko Marsel, po Dravski dolini poznan kot odličen krovec, človek, ki je priskočil na pomoč vsakomur, ki ga je potreboval ... Le nekaj dni po petdesetem rojstnem dnevu pa se je usoda z njim grdo poigrala. Zbolel je za lažjo obliko covida-19, se zdravil doma, a že po osmih dneh, ker strank ni želel pustiti na cedilu, je odšel delat. Obljubil je, da le za nekaj ur, a je ostal ves dan. "Seveda še ni bil zdrav, ko je prišel domov, kar se mu je videlo po barvi kože, po dihanju, da je utrujen. Zjutraj sem se zbudila in sem videla, da ga je možganska kap, imel je nepremično roko in nogo," je dogajanje opisala Rajkova žena Magda Marsel.

Z urgentnim reševalnim vozilom so ga odpeljali v mariborski klinični center, kjer so se nekaj dni borili za njegovo življenje. "V bolnišnici so naredili vse za njega, bili so zelo urgentni in hvala celotnemu UKC-ju, da so se zelo potrudili. Ne jokaj, če si zdaj tu na vozičku, pa si okej, pa še boljše boš."

V bolnišnici je ostal dva meseca. Ko so ga pripeljali domov, je bil nepokreten. "Desne noge ni premikal, ko je prišel domov, zdaj jo že lahko dvigne in naredi par korakov," dodaja Marselova. Sledila sta rehabilitacija v Laškem, ki so jo omogočili sorodniki, s tem ko so se odpovedali bonom, in mesec dni Soče.

Žena Magda, ki je zaposlena v mariborski bolnišnici, je doma v bolniškem staležu, ker Rajko potrebuje 24-urno nego. Uči se hoditi, govoriti. Rajkova druga strast je glasba, je avtor številnih glasbenih pesmi, nazadnje je bil član skupine Trio iz prve. Čeprav govoriti ne more, lahko poje. Res je bil srečen vse življenje. Pred desetimi leti se je njegov delavec potegoval za glavno nagrado na Kmetiji, ki se mu je za las izmuznila, Rajko mu je stal ob strani. "Res bi raje videl, da ni več pri meni, pa da bi zmagal na Kmetiji," je Rajko povedal leta 2011 v oddaji Kmetija.

In ta šef danes potrebuje pomoč. Če z ženo do januarja ne zbereta vsaj nekaj denarja za poplačilo bančnega dolga, jima grozi deložacija. Na pomoč jima je prvi priskočil glasbenik Sašo Dobnik. "Obljubim vama, da bom pomagal, da bosta ostala v svoji hiši, za katero sta garala. Res se vidi, da sta povezana, da se imata rada, in da bo Slovenija že milijontič stopila skupaj in da bomo zbrali ta denar, ker si to zaslužita."

Skupaj se je v letu in pol, tudi zaradi epidemije in nedela, nabralo bančnega in davčnega dolga za okoli 70 tisoč evrov. Če želite, jima lahko pomagate tudi vi, z nakazilom na račun, odprt pri RK Radlje ob Dravi.