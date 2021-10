Joško Joras zaradi zapleta s kmetijskim zemljiščem gladovno stavka

Joško Joras spet gladovno stavka. Tokrat zaradi zapleta s kmetijskim zemljiščem tik ob njegovi hiši na levem bregu Dragonje. Čeprav ima s skladom kmetijskih zemljišč pogodbo, ki velja do leta 2047, in za to zemljišče plačuje najemnino, je včeraj nekdo postavil ograde, ki so ga odrezale od zemljišča. Podrli so tudi hlev, odpeljali kobilo in dve kravi, do hiše ne more, ne da bi prečkal hrvaško kontrolno točko. Za vsem skupaj naj bi stal Jorasov sosed, lastnik igralnice, ki je omenjeno zemljišče leta 2007 kupil od Hrvatov.