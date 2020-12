Jourova ob dogajanju v zvezi z STA članice EU pozvala, naj se vzdržijo pritiskov na javne medije

Evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourovaje v odgovoru na vprašanje o ustavitvi financiranja STA najprej povedala, da je komisija s tem seznanjena, ter izpostavila, da je v preteklosti že večkrat izrazila splošno zaskrbljenost glede stanja medijske svobode v Sloveniji in da bi moralo biti medijem po vsej EU omogočeno svobodno in neodvisno delo, saj je to bistvo medijskega pluralizma.

"Javni mediji igrajo posebno vlogo v EU in vse članice pozivamo, naj se vzdržijo poskusov izvajanja pritiskov nanje," je poudarila.

Položaj medijev v Sloveniji je po njenih besedah že opisan v poročilu o medijskem pluralizmu, ki vključuje kritični del glede medijske svobode in možnosti novinarjev, da delajo brez političnih in gospodarskih pritiskov. Spomnila je, da se v komisiji na to sklicujejo tudi v nedavnem poročilu o vladavini prava v vseh članicah EU, ki so ga objavili konec septembra.

Podpredsednica je povedala, da je v dialogu s slovenskimi oblastmi in da vpraša za pojasnila, ko je to potrebno. Glede primera STA pa je še dejala: "Ko pogledam na to z izključno pravnega vidika, gre za sistem, ki temelji na slovenski nacionalni zakonodaji. Tako da zelo pozorno spremljamo razvoj v tem primeru in če bomo zaznali kršenje zakonodaje EU, bomo seveda začeli ukrepati z razpoložljivimi sredstvi."

V tem trenutku Jourova ne načrtuje ukrepanja, ker gre po njenem razumevanju za področje, ki ga ureja nacionalna zakonodaja.

