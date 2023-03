Jourova o stanju vladavine prava v Sloveniji in neodvisnosti medijev

Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova se je sestala s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, s katero je med drugim spregovorila o stanju vladavine prava v Sloveniji, neodvisnosti medijev in zaščiti novinarjev. Jourova je izpostavila, da Slovenija potrebuje kakovostne javne medije z zagotovljenim stabilnim financiranjem. Jourova se je nato sestala tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar in ukrajinskim veleposlanikom v Sloveniji Andriijem Taranom.

V okviru dvodnevnega delovnega obiska podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove sta obiskovalka in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič med drugim spregovorili o poročilu Evropske komisije o vladavini prava v letu 2022. Predsednica DZ je ob tem Jourovi predstavila pripravo nove zakonodajne podlage za delo parlamentarnih preiskovalnih komisij, kar je bilo tudi eno izmed priporočil Evropske komisije. Kot sta dejali v izjavi za medije po srečanju, sta se v pogovoru dotaknili tudi zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin, državnega tožilstva, neodvisnosti medijev in stanja na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) ter zaščite novinarjev in žvižgačev. "To so zelo pomembne teme, na katerih moramo neprestano delati in neprestano varovati demokracijo, ustavne pravice vseh in vladavino prava v državah članicah Evropske unije," je dejala Klakočar Zupančičeva.

Podpredsednica Evropske komisije je srečanje označila za plodno. Pozdravila je pripravo spremembe zakonodaje za delo preiskovalnih komisij DZ. Dotaknila se je tudi aktualnih razmer na RTV. Kot je še navedla Jourova, je v okviru delovnega obiska v Sloveniji razumela, da se pričakuje, da ustavno sodišče o ustavnosti novele zakona o RTV odloči kmalu. "Pri boju proti dezinformacijam ne delamo iz muhe slona, gre za velik problem. Dokaz za to pa je nevarna ruska propaganda v Ukrajini, Moldaviji in nekaterih državah Zahodnega Balkana. Žal v Sloveniji premalo govorimo o tem problemu, zato sem to temo uvrstila visoko na svojo agendo," pa je ob srečanju z Jourovo dejala predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar.

