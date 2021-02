Jourová Slovenijo znova izpostavila kot slab primer zaradi ustrahovanja novinarjev

Evropska komisija si je kot prednostno nalogo postavila akcijski načrt za demokracijo, v njem pa je največji poudarek na svobodi medijev in novinarstva ter boju proti dezinformacijam. "Ko so mediji v težavah, so v težavah tudi naše demokracije. Moramo pospešiti naše napore, da podpremo novinarje," je dejala Věra Jourová v spletnem pogovoru za Presseclub Concordia.

To je splošen evropski problem, je opozorila Jourova. Dejala je, da je povsem seznanjena s stanjem v Srednji Evropi in Evropski uniji. Opozorila je, da politični in ekonomski pritisk ponavadi delujeta z roko v roki. Pri tem pa je izpostavila umor preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka na Slovaškem leta 2018, umor preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia leta 2017 na Malti, načrtovani davek na oglaševanje v medijih na Poljskem, zaprtje neodvisnega Klubradia na Madžarskem in ustrahovanje kritičnih novinarjev v Sloveniji.

Kot je dejala v pogovoru, je glede preganjanja novinarjev prek telefonskega razgovora že posredovala pri slovenski vladi. "Posredovala sem tako, da sem po telefonu poklicala ministra za notranje zadeve. Pozvala sem ga, naj zagotovi večjo varnost, naj izvede neke varnostne ukrepe. Tako ne moremo delati. Moramo imeti sistematski pristop na nivoju držav članic in za to se zavzemamo," je dejala.