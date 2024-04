Joveva: Z aktualno vlado je naš ugled v Bruslju boljši

Kako komentira komunikacijo stranke, glede na to, da ne ona ne Merlo nista bila seznanjena z menjavo imen na vrhu liste, na kateri zdaj Aleksandra Merla sploh ni, je v oddaji 24UR Zvečer pojasnjevala Joveva. Kot je pojasnila, ne bi govorila ravno o preobratu, vendar je tudi sama priznala, da je bilo veliko špekulacij, namigovanj ter takšnih in drugačnih ugibanj. "Organi stranke so o tem in o vrstnem redu odločali in določali včeraj," je poudarila.

Dejstva, da Merla ni na listi za evropske volitve, ni želela komentirati, prav tako ni komentirala, ali je razlog Merlovega odhoda to, da je izvedel šele včeraj, da ni predviden za nosilca liste.

Joveva meni, da ima Gibanje Svoboda "super in močno listo, zeleno in mlado, predvsem pa proevropsko in progresivno". Kot je nadaljevala, verjame v čisto vsakega kandidata in kandidatko na listi, verjame pa tudi, da bodo potencial opazili volivci in volivke. "Obstaja preferenčni glas, za katerega upam in verjamem, da ga bodo ljudje izkoristili, predvsem pa si želimo čim višje volilne udeležbe." Kot je dodala, bi bil to uspeh vseh njih, glede števila mandatov pa ni želela ugibati in špekulirati, želi si le čim boljši rezultat in uspeh.

To, da je nosilka liste, jemlje kot veliko odgovornost, pa tudi kot čast. "Verjamem, da je to rezultat dosedanjega dela v tem mandatu, in si štejem v čast, da bom lahko vodila tako močno listo," je poudarila.