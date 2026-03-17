Na novih posnetkih Jože Oberstar o pritiskih na Darsu

"Jože Oberstar je lastnik in partner svoje odvetniške pisarne Oberstar Law Office. Bil je predsednik upravnega odbora Darsa, državnega podjetja, ki upravlja in vzdržuje slovensko avtocestno omrežje ter z njim povezano infrastrukturo. Kasneje je bil predsednik finančne komisije Darsa, po njegovih lastnih besedah pa je po odhodu iz podjetja konec leta 2022 v času Golobove vlade v podjetju ostal kot zunanji pravnik. Oberstar ima v Darsu še vedno povezave do vrha, sebe pa je opisal kot najpomembnejšega človeka v podjetju," so ob objavi treh pogovorov zapisali na strani.
Na prirejenih poslovnih pogovorih so Oberstarja spraševali o vplivu politike na državna podjetja in sponzoriranju nevladnih organizacij in medijev, naklonjenih trenutni vladi. Oberstar je med posnetimi pogovori dejal, da je v času Golobove vlade več gradbenih poslov z Darsom dobil Kolektor Stojana Petriča, ki je sicer tudi lastnik Dela in naj bi bil tesen prijatelj Milana Kučana. Na račun teh poznanstev naj bi CGP, ki je v lasti zakoncev Južna, dobil manj poslov.
Na Oberstarja so, kot trdi v posnetkih, pritiskali, naj se znebi takratnega predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka.
Pojasnilo Oberstarja
Oberstar nam je včeraj na vprašanje, ali drži, da se je znašel v podobni situaciji kot Švarc Pipanova, Zidar Klemenčičeva in Paravan ter ali so tudi njega pod pretvezo povabili na sestanek in bi se lahko ta posnetek kmalu pojavil na spletni strani, odgovoril le: "Ne, nisem bil v tej situaciji."
Poslovni sestanki pod krinko
Predvolilno dogajanje v Sloveniji, zaznamovano z vrsto anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo, je v ponedeljek dobilo še nove razsežnosti.
Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina pa so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po njegovih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu. Janša je navedbe zanikal, SDS pa je že napovedala, da bodo zoper avtorje obtožb pripravili kazenske in odškodninske tožbe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.