Slovenija

Na novih posnetkih Jože Oberstar o pritiskih na Darsu

Ljubljana, 17. 03. 2026 21.38 pred 13 minutami 2 min branja

N.L.
Jože Oberstar

Na spletni strani AntiCoruption2026 so zvečer objavili tri posnetke poslovnega srečanja, ki naj bi se ga udeležil tudi odvetnik Jože Oberstar. V preteklih dneh so na strani objavili posnetke pogovorov z nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, odvetnico Nino Zidar Klemenčič, lobistom Rokom Hodejem in Dejanom Paravanom ter Tomislavom Vukmanovićem, oba s poznanstvi v podjetju Gen-i. Oberstar je še pred objavo sicer zanikal, da bi se njegovi pogovori lahko znašli na strani, saj da v takšni situaciji ni bil.

"Jože Oberstar je lastnik in partner svoje odvetniške pisarne Oberstar Law Office. Bil je predsednik upravnega odbora Darsa, državnega podjetja, ki upravlja in vzdržuje slovensko avtocestno omrežje ter z njim povezano infrastrukturo. Kasneje je bil predsednik finančne komisije Darsa, po njegovih lastnih besedah pa je po odhodu iz podjetja konec leta 2022 v času Golobove vlade v podjetju ostal kot zunanji pravnik. Oberstar ima v Darsu še vedno povezave do vrha, sebe pa je opisal kot najpomembnejšega človeka v podjetju," so ob objavi treh pogovorov zapisali na strani.

FOTO: Posnetek zaslona

Na prirejenih poslovnih pogovorih so Oberstarja spraševali o vplivu politike na državna podjetja in sponzoriranju nevladnih organizacij in medijev, naklonjenih trenutni vladi. Oberstar je med posnetimi pogovori dejal, da je v času Golobove vlade več gradbenih poslov z Darsom dobil Kolektor Stojana Petriča, ki je sicer tudi lastnik Dela in naj bi bil tesen prijatelj Milana Kučana. Na račun teh poznanstev naj bi CGP, ki je v lasti zakoncev Južna, dobil manj poslov.

Na Oberstarja so, kot trdi v posnetkih, pritiskali, naj se znebi takratnega predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka.

Pojasnilo Oberstarja

Oberstar nam je včeraj na vprašanje, ali drži, da se je znašel v podobni situaciji kot Švarc Pipanova, Zidar Klemenčičeva in Paravan ter ali so tudi njega pod pretvezo povabili na sestanek in bi se lahko ta posnetek kmalu pojavil na spletni strani, odgovoril le: "Ne, nisem bil v tej situaciji."

Preberi še Po Zidar Klemenčič še Hodej: Povezavo imam direktno do predsednika vlade

 

Poslovni sestanki pod krinko

Predvolilno dogajanje v Sloveniji, zaznamovano z vrsto anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo, je v ponedeljek dobilo še nove razsežnosti.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina pa so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po njegovih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu. Janša je navedbe zanikal, SDS pa je že napovedala, da bodo zoper avtorje obtožb pripravili kazenske in odškodninske tožbe.

Jože Oberstar Dars pritisk politika poslovni sestanki

O čem sta govorila Golob in Bačovnik Janša, ko so ugasnile kamere?

bibaleze
Portal
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
On gej, ona heteroseksualna: Skupaj imata hčerko in sta srečno poročena že 14 let
On gej, ona heteroseksualna: Skupaj imata hčerko in sta srečno poročena že 14 let
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
zadovoljna
Portal
To je resnica o prehranskih dopolnilih
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
moskisvet
Portal
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
dominvrt
Portal
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Delovna akcija se vrača z novo sezono
Delovna akcija se vrača z novo sezono
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
