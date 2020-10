Jože P. Damijan poslal vabilo SMC, NSi in DeSUS: Slovenija potrebuje novo, boljšo vlado

Ob tem je zapisal, da ga veseli, da "so v vsega treh tednih štiri opozicijske stranke uspele doseči tako visoko stopnjo soglasja in da so se poenotili okrog ključnih programskih prioritet nove vlade do volitev 2022".

Programski dokument z vabilom predsednikom treh koalicijskih strank je sicer v skladu z izvirno pobudo, naj se v "koalicijo ustavnega loka enakopravno vključijo vse stranke trenutne opozicije (LMŠ, SD, Levica, SAB), vabilo pa je odprto tudi za DeSUS, SMC in NSi."

Jože P. Damijan ob tem še poudarja, da "Slovenija potrebuje novo, boljšo vlado". SDS očita, da se v času, "ko bi se vse sile morale strniti v boj z epidemijo, zapleta v ideološke bitke, gre v spopad z državnimi institucijami, z mediji in državljani ter neizprosno uničuje naš ustavni red".

Dokument strank, ki želijo "drugačno vlado" pa po njegovem sloni na štirih stebrih: zdravju, solidarnosti, okolju in razvoju, pri čemer je prva prioriteta prvega stebra bolj aktivno ter premišljeno, načrtno in vključujoče soočenje z epidemijo. "V ta namen smo oblikovali posebno delovno strokovno skupino, sestavljeno iz epidemiologinj in epidemiologov in menedžerk in menedžerjev v zdravstvu, ki so skupaj z nami oblikovali program potrebnih ukrepov za bolj učinkovito soočanje z epidemijo ter za čim bolj nemoteno in učinkovito delovanje celotnega zdravstva v času epidemije,"je zapisal.

SMC, NSi in DeSUS doslej brez večjega navdušenja nad pobudo

Nagovorjene koalicijske stranke sicer doslej niso dajale vtisa, da bi v pobudi prepoznale boljšo alternativo vladiJaneza Janše.

Ko je bila pobuda o alternativni vladi predstavljena prvič, je prvak SMCZdravko Počivalšekdejal, da je za vodenje vlade "treba zbrati pogum, iti na volitve, dobiti mandat in narediti, kar misliš".

V NSi so ocenili, da ni pravi čas za menjavo vlade. Prvak Matej Toninje takratnavedel, da upa, da bo opozicija v tem trenutku znala ukrotiti svoje strasti po strmoglavljenju obstoječe vlade in bo svojo energijo raje usmerila v konstruktivno, državotvorno držo, ki bo koristila državljanom pri premagovanju zdravstvene in gospodarske krize, ki jo povzroča virus.

Minister za zdravje in začasni vodja koalicijske DeSUS Tomaž Gantar pa je ocenil, da zadeva ni vredna komentarja, saj je vsake toliko časa temu podoben predlog v medijih. Zaenkrat še ni slišal za dobro alternativo aktualni vladi, je dodal. Vlada po njegovem v tem trenutku dela dobro in ji je težko očitati napačne poteze.

Kaj pa pravi javno mnenje ...

V zadnji raziskavi Vox Populi so spraševali tudi, ali bi anketiranci soglašali z morebitnim kandidatom Jožetom P. Damijanom za novega mandatarja, s katerim se dogovarjajo LMŠ, SD, Levica in SAB, ki bi tako prevzel vodenje Koalicije ustavnega loka. S tovrstno namero se je strinjalo 45,8 odstotka vprašanih, 42,1 odstotka pa ne. 13 odstotkov vprašanih je odgovorilo z "ne vem".