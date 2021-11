Jože Plečnik za 150. rojstni dan dobil strip

Slovenci imamo v zgodovini junake, o katerih bi morali pripovedovati zgodbe zanamcem. Arhitekt Jože Plečnik je našemu glavnemu mestu dal dušo in podobo, vendar o njem večina ne ve prav veliko. To so se odločili popraviti v mestnem muzeju. Arhitekt, ki bi letos praznoval 150. rojstni dan, je za darilo dobil strip, v katerem ga lahko spoznamo na novo. Kot človeka, ki je bil zelo čustven, ki je z vsako stavbo hotel nekaj povedati, a ga takrat, ko je bil živ, mnogi niso razumeli.