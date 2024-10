Jože Podgoršek je novi predsednik KGZS

Kandidaturi za predsednika sta vložila Podgoršek in Kršinar, sicer predstavnik Društva SKZ - Slovenske kmečke zveze. Podgoršek je od članov sveta prejel 36 glasov, Kršinar pa 17. Trije člani sveta pa so oddali prazne glasovnice.

Na današnji ustanovni seji so novoizvoljeni člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGSZ) iz svojih vrst poleg predsednika izvolili še oba podpredsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora za prihodnje štiriletno obdobje.

Podgoršek je v krajši predstavitvi svoje kandidature spomnil, da so v Forumu za kmetijstvo in podeželje SDS, ki je močno slavil na volitvah v svet KGZS v začetku meseca, svoj program za volitve v organe zbornice skupaj s kmeti snovali leto dni in ga predstavljali na terenu. "Zatrdim lahko, da s ponižnostjo sprejemamo ta volilni rezultat, in seveda se zavedamo izjemne odgovornosti, ki smo jo dobili," je dejal.

Napovedal je, da se bodo v forumu, ki ima 21 od skupno 57 svetniških mest, v prihodnje poskušali boriti za slovenskega kmeta in gozdarja. "Slovenski kmet si zasluži mesto v slovenskem prostoru, ki mu pripada, nenazadnje se ukvarja s pridelavo hrane, izvaja ključno dejavnost za to, da smo tudi v Sloveniji lahko siti," je podčrtal.

Novoizvoljeni predsednik bo funkcijo nastopil 2. novembra.