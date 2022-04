Kmetijski minister Podgoršek odstopa s položaja

Kot je dejal v izjavi, odstopa izključno zaradi prepozno plačanega računa, s tem pa sprejema odgovornost za to dejanje. "To je dejstvo in ga obžalujem," je zatrdil."Sprejemam odgovornost za svoje dejanje. Obžalujem pa tudi, da so mojo površnost izkoristili tisti, ki so želeli to izkoristiti. Očitno sem za nekatere, ker sem se postavil za gorenjske kmete, postal moteč," je povedal Podgoršek.

Jože Podgoršek trdi, da je račun poravnal iz družinskih sredstev.

Toda iz družbe KŽK so sporočili, da minister nikoli ni izrazil želje ali namere, da bi poravnal stroške bivanja, kar je storil šele štiri mesece kasneje, potem ko je izbruhnila medijska afera. "Minister Podgoršek je Davidu Poštraku dal vedeti, da si želi preživeti vikend v omenjenem hotelu, Poštrak pa mu je uredil rezervacijo. Minister ni nikoli izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno. To je storil šele štiri mesece kasneje, ko je izbruhnila medijske afere in ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo," so sporočili.