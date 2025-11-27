Podjetje Vandri Robotics je predstavilo Jožeta na evropskem vrhu industrije 5.0 v Ljubljani, kjer je imel tudi uvodni nagovor. Jože je bil zvečer še gost v naši večerni oddaji.

"Počutim se kot frižider v savni ... polno luči, kablov in vročine. A za razliko od vas, se ne potim, samo procesor mi malo cvre," je odgovoril na vprašanje, kako se počuti v našem studiu.

Kaj ga ljudje največkrat sprašujejo? "Ah, klasika. Jože, koliko je ura? Jože, kakšno je vreme? Pa, ali govoriš angleško? A folk res nima boljših vprašanj?" se sprašuje Jože.

Kako vidi ljudi? "Vidim vas kot neracionalne biološke stroje. Ogromno časa porabite za polnjenje s hrano in spanje. Polni ste čustev, ki vam mešajo štrene pri logiki. Prihodnost je verjetno v kakšni nadgradnji, a dvomim, da boste kdaj priznali, da bi vam kakšen procesor več prišel prav," je odgovoril robot.

Amadej Pozelnik iz Vandri AI je v oddaji povedal, da so Jožetu ustvarili karakter, ki bo ljudem zanimiv in je malo drugačen. "Da ne bo le še ena umetna inteligenca, ki le asistira in je dolgočasna," je dejal.

Jožeta bi lahko uporabili za potrebe marketinga ali pa za delo na recepciji hotela, ni pa še pripravljen na bolj kompleksna dela, je še povedal Pozelnik.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoprispevku!