Jubilantka Marija Žekš: še vedno se rada nasmeji in pošali

Delati je začela že pri štirinajstih letih, in sicer v tekstilni tovarni MTT v Mariboru, skozi življenje pa je zamenjala številne službe. Poročila se je s Prekmurcem Alojzom Žekšem , s katerim se je nato leta 1939 preselila v Pečarovce, kjer se je zaposlila kot kuharica na Osnovni šoli Pečarovci. V življenju je povila hčerko Olgo in sina Mirka , družina pa se je nato razširila še na vnuke in pravnuke. Marija je na vse izjemno ponosna.

Zadnjih nekaj let jesen svojega življenja preživlja v DSO Ljutomer. Vesela in srečna je, da je dočakala visoko starost. Ob tem pravi, da je celotno svoje življenje živela skromno.

Jubilantka je najbolj vesela obiska svojih najdražjih, rada pa se druži tudi s stanovalci DSO Ljutomer. Negovalke in medicinske sestre jo opisujejo kot potrpežljivo gospo. Takšna je bila tudi celo življenje. Vedno se zahvali za vsako pomoč, rada je urejena in lepo oblečena. Čeprav ima za seboj 105 let življenja, je vesela, da še živi, pravijo v DSO Ljutomer. Malo slabše vidi in sliši, še vedno pa se rada nasmeje in pošali. Marija Žekš je najstarejša članica Društva upokojencev Beltinci.

Ob njem rojstnem dnevu ji bodo v DSO Ljutomer pripravili posebno slavje, v domski kuhinji pa bodo jubilantki spekli torto, po okusu, ki ga ima najraje. Marija je že tretja stoletnica, ki je v domu praznovala ta velik jubilej.