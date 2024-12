Jubilejna dobrodelna dražba vina letos rekordna v vseh pogledih

Jubilejna dobrodelna dražba 12 barikov oz. 225-litrskih sodčkov vina, ki jo že 25 let zapored prireja Vinakoper, je bila letos v vseh pogledih rekordna. Na torkovi prireditvi so zabeležili najvišjo ceno za posamezen sod, prav tako je rekorden tudi skupni izkupiček, in tega se še najbolj veselijo v Splošni bolnišnici Izola, saj gre celoten znesek nad izklicno ceno pediatričnemu oddelku.