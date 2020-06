Jubilejni 30. kresnik Veroniki Simoniti

Med predstavitvijo letošnjih petih finalistov je Veronika Simoniti spregovorila o kopreni starinskosti na fotografiji in vonju starega divana, ki sta navdihnila roman Ivana pred morjem (Cankarjeva založba), v katerem se poigrava s spominom in njegovim protipolom, ki je pozabljanje. Na vprašanje, kaj je zanjo spomin, pa je odgovorila, da je spomin nekaj, brez česar nas ni, je naša identiteta.

Veronika Simoniti je bila med finalisti za nagrado že leta 2015 z romanom Kameno seme. V programu nocojšnje prireditve si je Katarina Marinčič, ki je ena treh pisateljic, ki so v 30-letnici nagrade prejela kresnika, v nagovoru zamislila, da se morda nocoj trojici pridruži še četrta nagrajenka. In želja se je izpolnila.

Nocojšnja prireditev je minila tudi v znamenju 30. obletnice nagrade. V začetku prireditve so se ji poklonili z videom. 'Oče kresnika', pisatelj Vlado Žabot, je ob jubileju med drugim povedal: "Vsekakor me veseli, da sta ta ideja in nagrada preživeli svojih prvih 30 let. Bili sta učinkovita spodbuda in promocija slovenske jezikovne in duhovne ustvarjalnosti v romaneskni formi. Vse to zagotovo potrebujemo."

Pri časopisni hiši Delo so ob jubileju razglasili tudi najboljši s kresnikom nagrajeni roman med letoma 2010 in 2019. Žirija, sestavljena iz vseh nekdanjih članov kresnikovih žirij, je odločila, da priznanje podeli romanu To noč sem jo videl Draga Jančarja.

V finalu so bili še romani V Elvisovi sobi (Goga), Norhavs na vrhu hriba (Cankarjeva založba) Suzane Tratnik, Sonce Petovione (Celjska Mohorjeva družba) Branka Cestnika in Izvirnik (Mladinska knjiga) Jiržija Kočice.

V programu so odlomke iz del finalistov brali Branko Završan, Eva Jesenovec, Aljaž Jovanovič, Vesna Slapar in Urban Kuntarič, nastopili so še Duo Silence in ljudske pevke iz skupine Drumlce.

Žiriji je predsedovala Delova novinarka Mimi Podkrižnik, v njej pa so bili šeAlen Albin Širca, Peter Svetina, Mateja Komel Snoj in Anja Mrak.