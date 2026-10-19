Jubilejni, 30. NLB Ljubljanski maraton: praznik teka in navdihujočih zgodb

NLB Ljubljanski maraton je več kot športni dogodek – je praznik gibanja, vztrajnosti in skupnosti. Je tudi največji tekaški dogodek v Jugovzhodni Evropi, naši domači regiji , ki vsako leto privablja več tekačev. Organizatorji so letos znova zbrali rekordno število prijav, in sicer več kot 22.500 iz kar 84 držav. Med njimi bo tokrat tudi več kot 200 tekačev iz NLB Skupine.

Za vse tekače in navijače smo v NLB kot generalni sponzor in trajnostni partner maratona tudi letos pripravili vrsto presenečenj:

-od posebne ugodnosti za prijavnino na katero koli razdaljo maratona;

- do NLB kolesarnice za tekače,

- do NLB navijaške točke z glasbeno spremljavo treh vrhunskih glasbenih festivalov – Festivala Arsana, Jazz festivala Ljubljana in Festivala Ljubljana;

- spominskega bankovca;

- (p)osebne spodbude za tekače na najtežji preizkušnji, ki so jih na 40. kilometru na svetlobni vitrini pričakale spodbude njihovih najbližjih in znanih slovenskih športnikov;

- in prav posebnega presenečenja za najbolj vztrajnega tekača na 42-kilometrski preizkušnji, ki so ga zadnjih nekaj metrov spremljali vrhunski slovenski športniki. Če kdo, potem namreč prav oni razumejo pomen železne volje in neomajne vztrajnosti. V NLB pa vemo, da si srčnost in vztrajnost zaslužita prav toliko aplavza, kot hitrost.

Pretekli konec tedna torej ni bil le tekaški praznik. Bil je dokaz, da smo tukaj del nečesa večjega – nečesa, kar z enim ciljem združuje tisoče src: NLB Ljubljanskem maraton.

Iskrene čestitke vsem tekačem, vsem navijačem in mestu Ljubljana.





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