Jubilejni, že 20. Festival za tretje življenjsko obdobje – trden most med generacijami in močna vez za krepitev odnosov med starejšimi

Slavnostna otvoritev 20. F3ŽO bo potekala prvi dan festivala, v sredo, 29. 9. 2021 ob 10. uri. Festival, namenjen vsem generacijam, bo pod častnim pokroviteljstvom otvoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Festival bodo s slovensko in evropsko himno otvorili člani Slovenskega združenega veteranskega orkestra, ki vsako leto poskrbijo za kvaliteten program ter s svojo pozitivno energijo dodobra razgrejejo medgeneracijsko občinstvo. Letošnji kulturni program je posvečen spominu na lani preminulega skladatelja, dirigenta, aranžerja in pianista Mojmirja Sepeta.

V okviru festivala bodo na samem prizorišču potekali pevski, plesni in gledališki nastopi , ki jih bodo pripravila različna društva , ustvarjalni starejši iz cele Slovenije in številne druge organizacije .

Letošnji Festival za tretje življenjsko obdobje bo prežet z glasbo, plesom, ažurnimi informacijami in tematikami ter dobro družbo, kjer bodo organizatorji v okviru najrazličnejših aktivnosti ustvarjali trden most med generacijami.

Kot vsako leto pa bo pripravljen tudi bogat kulturni program. Tridnevni kulturni program obsega številne programske točke v izvedbi članov kulturno-umetniških društev, folklornih skupin, pevskih zborov, društev upokojencev in mnogih drugih organizacij iz cele Slovenije in tujine.

Festivalske teme znotraj izobraževalnega programa so uporaba sodobnih tehnologij, zdravje, šport in rekreacija, zdrava prehrana in dodatki k prehrani, možnosti vključevanja v družbo (delo, kultura, prostovoljstvo, hobiji), finančno opismenjevanje, sobivanje in druge aktualne vsebine.

V času festivala bo na voljo več izobraževalnih dogodkov: predavanj, delavnic, forumov, okroglih miz in drugih oblik predstavitve najrazličnejših vsebin, ki udeležencem ponudijo za aktivno starost primerna znanja in uporabniške izkušnje.

Izobraževalni program Festivala za tretje življenjsko obdobje je eno izmed glavnih in najpomembnejših področij prireditve. Izobraževanje stremi k ozaveščanju starejših o pomenu aktivnega in zdravega staranja, vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter kulturno-umetniškega udejstvovanja.

Tudi to leto bodo na voljo zanimivi izobraževalni dogodki , polemične strokovne razprave in številne delavnice za vse generacije .

Strokovni program

Strokovni program je eden pomembnejših sklopov Festivala za tretje življenjsko obdobje, v okviru katerega predstavniki države, stroke, civilne družbe, gospodarstva in obiskovalci razpravljajo o najbolj aktualnih vprašanjih, vezanih na globalne izzive s staranjem prebivalstva. Vsako leto so izpostavljene teme pomembnost aktivnega staranja in vloga medgeneracijskega sodelovanja ter solidarnosti v družbi na različnih področjih. Program poteka v duhu iskanja načinov, kako v trenutnih razmerah dolgoročno pozitivno vplivati na kakovost življenja starejše populacije in kako oblikovati bolj povezano, bolj vključujočo družbo, ki omogoča uspešno sožitje in socialno varnost vseh generacij

Rdeča nit strokovnega programa jubilejnega 20. Festivala za tretje življenjsko obdobje: Evropski steber socialnih pravic – Evropa po epidemiji z nekaj ključnimi tematikami, ki bodo med drugim zajemale:

- Merila kakovosti dolgotrajne oskrbe – Smotrna, odmerjena, preudarna in samostojna odločitev

- O besedah o starejših ne brez starejših – Kako se z izrazjem izogniti stereotipom o staranju?

- Stanovanjska problematika starejših: Kakšne so možnosti izboljšanja bivanja starejših in kako lahko pri tem prispevajo lokalne skupnosti?

- Digitalizirana družba in starejši – Digitalizacija in ikt za enakopravnost in boljše življenje starejših v luči epidemije covid19

Sodelujoči v sklopu sejemske razstave

Kot vsako leto se bo v okviru sejemske razstave predstavilo več razstavljavcev s področja zdravja, zdrave prehrane, prehrambnih dopolnil, turizma in prostega časa, športnih aktivnosti, pripomočkov in izdelkov za starejše, izobraževanja starejših in socialnega varstva. Z bogatim programom na razstavnem prostoru, ki bo zajemal predavanja, delavnice, predstave in bogat spremljevalni program, se bo predstavila tudi Mestna občina Ljubljana.

Na dogodku bodo sodelovale različne vladne organizacije, javne ustanove, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in mnogi drugi. Kot soorganizatorka pa se bo predstavila tudi Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU s svojimi dnevnimi centri aktivnosti.

Vstop na festival je brezplačen. Več na www.f3zo.si.

Naročnik oglasa je Proevent.